'День тех, кто сделал свой выбор': Зеленский поздравил добровольцев с праздником и отметил их подвиг во время войны

Президент Владимир Зеленский в День добровольца поблагодарил каждого и каждую из граждан Украины, которые по зову сердца встали на защиту родной земли от врага. Он отметил их подвиги во время российско-украинской войны, продолжающейся уже десятилетие.

Соответствующее поздравление 14 марта появилось в официальных соцсетях главы государства. Оно сопровождается видео с памятными событиями о первых украинских добробатах.

"Сегодня – День украинского добровольца. День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор – выбор в пользу защиты нашего государства и людей", – отметил президент.

Он выразил большое уважение всем украинцам и украинкам, чья смелость сохраняет национальную независимость. Также почтил светлую и вечную память обо всех гражданах, отдавших свою жизнь ради Украины.

"Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил с Днем украинского добровольца всех причастных и поблагодарил за дух и волю всех, кто по собственному желанию встал на защиту Украины. Он напомнил, как 10 лет назад сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы на Киевщине. Тогда эти люди, участвовавшие в Революции Достоинства, стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. Тогда же добробаты стали появляться и в других городах. Бывшие учителя, врачи, студенты и предприниматели встали на защиту независимости своего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце во Львове стартовал пилотный проект рекрутингового центра в Силы безопасности и обороны Украины. Его цель – построение эффективной и прозрачной модели привлечения граждан в армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!