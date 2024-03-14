С Днем украинского добровольца: искренние поздравления для защитников

Украинские добровольцы – люди, для которых долг перед родиной важнее любых дел. Их самоотверженность государство чтит специальным праздником, который отмечается ежегодно 14 марта, в день, когда первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана в 2014 году прибыли для прохождения подготовки к обороне родины.

Если у вас есть знакомые, которые решили добровольно встать на защиту Украины, напомните им сегодня, как вы ими гордитесь. А OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы публикуем подборку стихотворных и прозаических поздравлений, которые вы можете отправить к празднику. Выбирайте сердцем.

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Дорогие добровольцы, пусть ваши силы и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", часто встречающихся в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, удачи и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

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Славные добровольцы Украины! С Днем вашей преданности и отваги! Вы являетесь опорой нашей нации во времена испытаний. Пусть ваша работа будет всегда оценена и отмечена, а ваши усилия принесут мир и благополучие нашему народу.

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Поздравляю добровольцев с их праздником и желаю скорейшей победы Украины, чтобы все вы вернулись домой в свои семьи. Крепкого здоровья, надежных товарищей рядом и Божьей защиты!

С Днем украинского добровольца! Ваша решительность и преданность являются неотъемлемой частью нашей истории. Спасибо за ваш неутомимый труд в пользу Украины.

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Поздравляю с праздником украинских добровольцев! Ваша смелая деятельность отражает лучшие черты подлинного героизма. Желаю крепкого духа и дальнейших свершений во благо родной земли.

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Поздравляем украинских добровольцев! Слава украинским героям! Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дождутся. Вы наша гордость и честь! Пусть скорее наступит мир и безопасность в Украине! Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть на небе над вашей головой не будет ни облака!

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Искренне поздравляем Вас с 14 марта – праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины искренне желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!

С Днем украинского добровольца! Ваша бескорыстная преданность и героизм есть пример для всего народа. Сегодня мы отмечаем вашу твердую веру в лучшее будущее Украины. Пусть в вашем сердце всегда горит огонь патриотизма!

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Поздравления вам, мужественные защитники Украины! Сегодня это ваш день, день украинского добровольца, когда мы все вместе чествуем вашу чрезвычайную самоотверженность и готовность служить во имя свободы и независимости. Пусть ваша сила и отвага будут вечной опорой для всех нас!

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Дорогие добровольцы! От всего сердца поздравляю вас с вашим праздником - Днем украинского добровольца! Вы – настоящие герои, стоящие на передовой линии защиты нашей страны. Пусть сила и мудрость сопровождают вас во всех ваших нелегких делах!

Дорогие добровольцы! Поздравляю вас с важным праздником – Днем украинского добровольца! Ваша твердая вера в будущее Украины и готовность приложить все усилия для ее защиты заслуживают уважения и благодарности. Пусть вас всегда сопутствует удача и победа!

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Дорогие добровольцы! Ваш жертвенный труд и бескорыстная преданность Украине не имеют себе равных. Поздравляю вас с Днем украинского добровольца! Пусть ваши действия всегда будут примером подлинного патриотизма для последующих поколений!

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Дорогие добровольцы! С Днем, отмечающим вашу неоценимую роль в защите нашей страны. Ваша отвага и готовность встать на защиту родины заслуживает высокой похвалы. Желаю вам здоровья, крепкого духа и победы во всех делах!

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