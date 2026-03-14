'Демократия в Украине жива': Зеленский рассказал, как хочет запомниться украинцам

Президент Владимир Зеленский заявил, что демократия в Украине жива. Об этом свидетельствует то, что у нас народ критикует власть, чего, например, нет в РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью Radio France. Он прокомментировал недавний коррупционный скандал в энергетике и отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, показывает, что демократия в Украине жива", – заявил президент.

Глава государства сказал, что если сравнивать Россию с Украиной в этом ключе, то это у страны-агрессора нет никакой критики.

"В России один человек все решает, и все страдают", – подчеркнул он.

Как Зеленский хочет запомниться украинцам

Президент выразил надежду на то, что когда он покинет пост, украинцы будут помнить о нем в положительном ключе. Также гарант хотел бы, чтобы его детям и внукам не было за него стыдно.

По словам Зеленского, он надеется, что его потомки смогут жить в Украине и "не будут стыдиться" его.

"Я хотел бы, чтобы меня помнили, чтобы украинский народ помнил меня в позитивном ключе", – сказал политик.

Глава государства признал, что"сильно изменился из-за войны". Он рассчитывает на то, что Украина не проиграет, и работает для этого.

"Я делаю все, чтобы мы не проиграли войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я считаю защиту нашей независимости победой для нашего государства", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина хочет заключить мирное соглашение на справедливых условиях, чтобы остановить войну и убийства наших граждан. Однако ни о какой дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что кремлевский глава является убийцей.

