Чергове викриття чергового депутата від влади, - як про це пишуть в ЗМІ, насправді є прикладом тотальної корупції судової системи та продажності політичної еліти нашої країни.

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Нагадаю передісторію цієї справи.

В 2013 році група негідників із забудовників, депутатів та місцевої влади Броварів вирішила привласнити 110 га землі Радіопередавального центру, який був створений для передачі сигналу на 95 відсотків території України в умовах надзвичайної ситуації або війни.

Отримавши таку інформацію я, як Голова Комітету Верховної Ради України запитань свободи слова та інформації, звернувся в 2013 році до Уряду, а згодом до РНБОУ та ГПУ з попередженням щодо недопущення цього злочину проти національної безпеки України.

Однак при мовчазній згоді влади Януковича та за сприяння директора концерну РРТ Захарченка і регіонала, міського голови Броварів Сапожка, бізнесмени, зокрема Гунько, реалізували схему незаконного збагачення шляхом розкрадання землі "Радіопередавального центру" та знищення щогли "Борей".

Лише після втечі Януковича та революції Гідності розпочалося розслідування цієї корупційної справи.

(тут треба віддати належне активності тодішнього народного депутата від Броварів Павла Різаненка).

Таким чином, в 2016 році слідство визнало Гунька організатором злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку та знищила стратегічне обладнання Радіопередавального центру.

Однак Шевченківський райсуд міста Києва (суддя Марина Антонюк) в 2018 році випустив Гунька під заставу у 1 мільйон 762 тисячі гривень з огляду на те, що "він СМЕРТЕЛЬНО ХВОРИЙ". Такий діагноз озвучив на суді завідував відділу Олександрівської лікарні Києва Ігор Кучма.

Далі більше. 20 березня 2019 року кримінальне провадження щодо А.Гунька та інших підозрюваних було закрито "у звʼязку з не встановленням достатніх доказів".

Тож Гунько як вже "чесний і не смертельно хворий" від партії Тимошенко активно включається у виборчу кампанію на Чернігівщині, організовує концерт Ольги Полякової та інших "зірок", проте займає лише 3 місце в 209 окрузі.

А 25 жовтня 2020 року Гунько таки перемагає на довиборах. Він обходить під час виборчих перегонів Олега Ляшка на Чернігівщині та поповнює лави президентської фракції "Слуга народу".

Вже за півтора місяці місяці, 9 грудня 2020 року, "самий гуманний" Печерський районний суд Києва присуджує тепер НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ Гуньку моральну компенсацію за незаконні дії правоохоронців проти нього.

Варто нагадати, що співвласницею кампаній, які знищили стратегічний Радіопередавальний центр в Броварах була і дружина Гунька Наталя. Вона теж після цієї антидержавної оборудки стала депутаткою Київської обласної ради від партії Ляшка в 2015 році, а в 2020 році - як одна із лідерок списку "Слуги народу" була знову обрана депутаткою цієї ж Київської обласної ради.

27 квітня 2021 року - стає Головою Київської облради.

8 травня 2023 року - звільнена із посади Голови Київської облради.

Про те, як народний депутат Гунько 8 серпня 2023 року "продавав" землю Національної аграрної академії та брав хабарі, ви вже й самі знаєте.

Отака показова і сумна історія КОРУПЦІЙНОГО КРУГООБІГУ за активної участі представників правоохоронної, судової та політичної системи України!