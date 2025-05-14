"Делегация будет ждать": в Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной в Стамбуле

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил с новым заявлением о предстоящих двухсторонних российско-украинских переговорах в Турции. Представитель Кремля заявил, что российская делегация действительно будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.

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При этом Песков отказался называть состав российской делегации. Об этом он рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

По словам Пескова, диктатор Владимир Путин пока не давал соответствующих указаний, поэтому он не готов назвать состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. В то же время представитель Кремля пообещал озвучить информацию, как только поступит указание от диктатора.

"Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было", – ответил на вопрос пропагандистов Песков.

В то же время путинский пресс-секретарь заявил, что все сказанное Путиным в ночном заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность.

"Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", – добавил Песков.

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