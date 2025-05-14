"Это дорого обходится всем": Зеленский заявил, что война в Украине не продлится десять лет

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что война в Украине не будет продолжаться еще 10 лет. По его словам, сейчас государство продолжает твердо держаться, но борьба против агрессора обходится Украине дорого.

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В то же время он подчеркнул, что враг также испытывает высокую цену этой войны. Об этом Зеленский заявил в интервью Libеration.

Глава государства отметил, что несмотря на полномасштабную войну поток оружия и беспилотников улучшился, хотя бюрократическая медлительность остается проблемой. Зеленский призывает к новому раунду жестких санкций против России, в частности со стороны США и Европейского союза, чтобы у врага оставалось меньше возможностей продолжать агрессию.

"Никто не знает, сколько он (конфликт, – ред.) продлится. Но не десять лет. Украина не выживет. Это дорого обходится всем, и не только друзьям, но и врагам", – сказал президент.

Зеленский также высоко оценил действия союзников, в частности, их креативность и способность идти на риск на дипломатическом фронте. Украинский президент подчеркнул, что возрожденное единство между Францией, Великобританией и Германией образуют очень активную "тройку", находящеюся в постоянном контакте с Киевом.

Напомним, Зеленский заявил, что его потенциальная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая не может быть просто символической. Глава государства подчеркнул, что важно понять цель встречи и выйти из нее с политической победой.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог предупредил, что, если переговоры о прекращении огня не продвинутся, Россию ждут самые жесткие санкции в истории. ЕС и США уже согласились на новые шаги и координируют действия с Киевом.

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