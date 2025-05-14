Встреча не может быть символической: Зеленский озвучил ожидания от возможных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его потенциальная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая не может быть просто символической. Глава государства подчеркнул, что важно понять цель встречи и выйти из нее с политической победой.

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Зеленский отметил, что речь может идти, например, о прекращении огня или обмену пленными по принципу "все на всех". Об этом украинский президент заявил в интервью Libеration.

Президент в очередной раз подтвердил, что он готов встретиться с Путиным лично, если тот согласится на поездку в Турцию. В то же время украинский лидер считает, что эта встреча должна принести конкретные результаты.

"Важно понять цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем сейчас во всем договориться, это невозможно. Но мы должны как-то найти формат, чтобы положить конец войне. Встреча не может быть символической. Если я встречусь с ним, мы должны будем выйти из этого с политической победой – прекращением огня, обменом пленными по принципу "все на всех" или чем-то в этом роде", – сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что не менее важен вопрос реализации будущих договоренностей. По его словам, гарантировать соблюдение любого соглашения могут только внешние посредники. Зеленский настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, уважаемого обеими сторонами. В частности, Зеленский называет Соединенные Штаты возможным гарантом механизма контроля.

Напомним, Зеленский подтвердил, что в четверг должен провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, причем встреча планируется в столице, то есть Анкаре. Однако и Зеленский, и Эрдоган "будем ждать встречи с Путиным где угодно в Турции", и если российский диктатор готов прибыть только в Стамбул, "это не станет проблемой".

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог предупредил, если переговоры о прекращении огня не продвинутся, Россию ждут самые жесткие санкции в истории. ЕС и США уже согласились на новые шаги и координируют действия с Киевом.

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