В случае отсутствия мирного прогресса Россию могут ждать самые жесткие санкции в истории, – Келлог

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог предупредил, если переговоры о прекращении огня не продвинутся, Россию ждут самые жесткие санкции в истории. ЕС и США уже согласились на новые шаги и координируют действия с Киевом.

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Об этом Келлог сказал в эфире телеканала Fox News. Он прокомментировал заявление о том, что европейские лидеры решили дождаться результатов предстоящих мирных переговоров в Турции перед тем, как вводить новый пакет санкций. Москва уже нарушила срок по 30-дневному прекращению огня, поэтому ЕС готовится к решительным действиям.

В то же время Келлог заявил, что в США уже готов новый законопроект о "значительных" и "существенных" санкциях против России, подписанный более 70 сенаторами. Среди возможных мер – блокирование активов Центрального банка РФ и давление на "теневой флот", который перевозит российскую нефть, особенно через Балтийское море.

"Мы говорили, прежде всего, об их центральном банке или санкциях в отношении того, что мы называем "серым флотом", или теневым флотом, который перевозит большую часть их незаконной нефти за границу. 70% этого поступает из зоны Балтии. И вы можете начать преследовать теневой флот и атаковать их, знаете, экономику. И мы предупредили об этом Путина. Смотрите, это становится очень серьезным. Эти санкции очень серьезные. Они сильнее, чем мы когда-либо видели раньше", — подчеркнул представитель Трампа.

По словам Келлога, европейцы заняли очень твердую позицию по усилению санкций против РФ, в частности новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который "очень жестко относится к новым санкциям". Общую поддержку также выражают президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые недавно посетили Киев, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и позвонили Трампу.

"Итак, все начинает двигаться синхронно. Это идеально? Нет. Но я думаю, что мы переезжаем в места, где мы раньше не были. И опять же, это полная заслуга президента Трампа, который руководил этим. Он ездит на нем с первого дня. И чем ближе мы подойдем, тем лучше будет закончить эту войну. И этой войне нужно положить конец. Этому нужно положить конец, конец сейчас", — сказал Келлог.

Ранее Келлог сделал заявление, что сначала необходимо ввести безусловное 30-дневное прекращение огня, а потом уже начинать переговоры. Он напомнил о призыве Трампа прекратить убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев выдвинули предложение с понедельника, 12 мая, начать безусловное 30-дневное прекращение огня на суше, море и в небе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они подчеркнули, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Британский премьер Кир Стармер также отмечал, что если Россия проигнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины.

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