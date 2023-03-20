В роки моєї молодості побутував такий анекдот:

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У вірменського радіо запитують: - яка найагресивніша країна в світі? - США, - відповідає вірменське радіо. - А чому? - Бо США втручаються у внутрішні справи СРСР у всіх точках земної кулі.

Читаю висловлювання російських посадовців і щораз переконуюся, що і в сьогоднішньої Росії внутрішні справи, точнісінько як у тому анекдоті, не обмежуються власною територією.

Не сподобалося заступнику голови російського Радбезу Медведєву, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, от він і закликав прихильників Трампа вийти на вулиці і "знищити тиранію Вашингтону". А що своїм закликом він втручається у внутрішні справи США, колишній голова уряду РФ і діючий голова правлячої партії "Єдина Росія" та ще й юрист за фахом не переймається.

А колишній депутат Держдуми, директор Центру дослідження країн Близького Сходу та Центральної Азії Семен Багдасаров в ефірі російського телебачення запропонував скористатися ситуацією в ослабленій землетрусом Туреччині й вигнати її з Середньої Азії (так у РФ іменують Центральну Азію) та Південного Кавказу, зменшити її вплив в Україні і "повернути"(!) за версією Багдасарова "ісконно русскій" Константинополь. Щоправда, коли Константинополь був російським, Багдасаров не уточнив.

От і думаєш після цього: - ну, навіщо РФ міністерство закордонних справ? Створили б якусь структуру у міністерстві внутрішніх справ, та й по всьому. Адже справи цілого світу для Росії внутрішні: хоч би що десь відбувалося, їй до всього є діло.

А тим часом поки що неприєднане до МВС зовнішньополітичне відомство РФ теж не пасе задніх. Невтомна, як зараз прийнято казати, борчиня з русофобами Марія Захарова раптом заповзялася захищати молдовську мову від... молдован.

Не сподобався Захаровій ухвалений у першому читанні парламентом незалежної країни законопроект, який передбачає заміну в конституції та інших законодавчих актах поняття молдовська мова на румунська. І метнулася речниця російського МЗС у хащі невідомого їй мовознавства: "В історичній лінгвістиці давно встановився консенсус щодо молдавської та румунської мов", - вичавила із себе розумну фразу Маша, але на тому не спинилася, а приділила питанню ще кілька наукоподібних абзаців - благо, читачі сторінки МЗС РФ такі ж обізнані, як і сама Маша.

Коментарю Захарової, звичайно, далеко до роботи товариша Сталіна "Марксизм і питання мовознавства", але напрямок на підміну понять взято вірний. Не вдаватимусь у лінгвістичні подробиці, скажу лише, що за давньою традицією свого відомства речниця російського МЗС промовчала про те, що в Декларації незалежності Молдови 1991 року використовується термін румунська мова. Згодом, в ухваленій 1994 року Конституції (стаття 13) - молдовська, а в 2013 році Конституційний суд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким Декларація про незалежність має пріоритет над Конституцією, закріпивши таким чином термін румунська мова.

Тобто законопроект, який так обурив уособлену Захаровою Москву, просто має привести термінологію у відповідність до рішення Конституційного суду.

Яке Москві до цього діло? Ще й яке! Адже термін молдовська мова вживається у самопроголошеній підтримуваній Москвою ПМР. А перехід на термін румунська - крок у напрямку геть від Москви, і там це розуміють.

Мусять зрозуміти нарешті і глобальність претензій Москви ті світові лідери, які досі плекають щодо Росії певні ілюзії.

Є така тваринка сункус етруський. На відміну від величезної (одна сьома світового суходолу) Росії - це найменший за масою, але сильний ссавець. Знаменитий тим, що за добу зжирає таку кількість їжі, що її вага вдвічі переважає його власну. Цю, по простому кажучи, землерийку можна порівняти з людиною, яка з'їла б за добу 150 кілограмів різних харчів.

Отак і Росія.