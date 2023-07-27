Открытое письмо в Кабинет Министров Украины, Государственную аудиторскую службу Украины, Государственную налоговую службу Украины, Министерство финансов Украины, Офис президента Украины.

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Достопочтенный Денис Шмигаль, Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Ростислав Шурма, Андрей Ермак.

Далее текст на языке оригинала.

Що мені, нам, й Україні в цілому треба, я й саме знаю, як відповідальний громадян.

Сподіваюсь Ви теж знаєте, але, на відміну від мене, Ви маєте тимчасовий статус й повноваження, яких в мене немає – члени Кабінету міністрів України та депутати Верховної Ради України.

Відповідно до статті 85 Конституції України – ви відповідаєте за "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики".

Ви дійсно вважаєте, що зупинка всіх закупівель під час війни Міністерством оборони України вас не стосується?

Чи може це така внутрішня політика?

Може ми чогось не знаємо – так повідомте мене.

Чому фронт військових дій перемістився в кабінети Державного бюро розслідувань та Національне бюро розслідувань України?

Чому два крайні дні ми не закуповуємо все необхідне для армії, а спостерігаємо слідчі дії в Департаменті державних закупівель?

Чому паралізована робота Колегіального органу по тиловому забезпеченню, а керівництво Департаменту державних закупівель замість виконання покладених на нього задач не виходить з допитів?

А ми, як члени колегіального органу, маємо ставити свій підпис під протоколом про закупівлю ПММ, і як ми його не закупимо, ми будемо нести кримінальну відповідальність.

Ми можемо відмовитись закуповувати в звʼязку з тим, що ніхто не хоче кримінальних переслідувань, але ми маємо це зробити бо це поставлена задача Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine. А тобто ЗСУ.

Якщо ми зараз це не зробимо для ЗСУ, то питання існування держави Україна під питанням.

Ви вважаєте, що у вас є інші країни і ви встигнете виїхати у разі чого? В мене, наприклад, немає іншої країни, а ще в цій землі лежать безліч моїх побратимів.

Врегулюйте негайно питання прибутку постачальників МО за попередні півтора року, та питання ПДВ при купівлі ПММ. Бо це якесь ПДВ Шредингера.

ДБР та НАБУ розблокуйте роботу Департаменту державних закупівель. Ви прекрасно знаєте, що там, де є злочинні дії, ви сліпі, або завдяки комусь осліпли. І ваші дії зараз – це перешкоджання постачання ЗСУ.

І перестаньте робити ху**ю (с)

Вважайте це електронне повідомлення офіційним звернення громадянина України до народних депутатів України, на підставі статті 38 Конституції України та Відповідно до положень Закону України "Про статус народного депутата України".

З повагою Богдана Ярова

P.S. Розповсюджуйте. Допомагайте