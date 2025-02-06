'Даже если России что-то не нравится': Зеленский подтвердил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Владимир Зеленский готов к дипломатии и переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но глава РФ боится говорить об окончании войны.

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"Они постоянно будут искать шанс, чтобы не встречаться", – сказал глава Украинского государства. Эту тему он прокомментировал 6 февраля, выступая на совместной с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо пресс-конференции.

"Мы будем работать с партнерами, чтобы было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров, а потом мы готовы к дипломатии. Безусловно, Соединенные Штаты Америки, президент [Дональд] Трамп и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина, и потому я сказал: я готов. Если у нас будет понимание, чем закончится война, мы готовы к дипломатии. У меня здесь нет никаких с этим проблем", – заявил Зеленский.

Он считает, что Путин в принципе боится говорить о конце полномасштабного вторжения.

"Но тем не менее, я думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну", – предположил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Кремле считают, что открытость к переговорам должна демонстрировать исключительно Украина. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не исключил диалог, но снова обвинил во всем Киев.

– Тем временем Турция рассчитывает, что мирные инициативы по урегулированию войны в Украине обретут конкретные формы уже в ближайшее время. Там надеются, что это произойдет до июня этого года.

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