'Давление со стороны органов власти': главы громад Полтавщины обратились с жалобой к Зеленскому и Кабмину

Руководители громад Полтавской области обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалью относительно дублирования функций контроля за органами местного самоуправления областной и районными администрациями. Также они обратили внимание на открытое письмо Правления Ассоциации городов Украины к президенту Владимиру Зеленскому, в котором говорилось о давлении на самоуправление со стороны органов государственной власти.

Видео дня

Об этом 14 февраля сообщили на сайте Ассоциации городов Украины. Заседание состоялось 5 февраля, на нем лидеры громад говорили о письме Зеленскому относительно защиты демократии и прав жителей громад на местное самоуправление.

Представители громад Полтавщины призвали коллег во всех областях Украины обсудить этот вопрос.

"Системное давление со стороны органов государственной власти – уголовные и административные производства, систематические и бессистемные проверки разными органами всех подразделений местного самоуправления, перекладывание ответственности за государственные полномочия на муниципалитеты и неправосудные решения судов мешают нам с Вами выполнять собственные полномочия, обеспечивать жителей громад жизненно необходимыми услугами, помогать военным подразделениям и готовиться к восстановлению после нашей Победы", – говорится в обращении.

Отмечается, что служащие и должностные лица муниципалитетов должны посвящать большинство своего времени жителям громад, а не проверяющим, контролерам, правоохранителям или судебным органам.

Представители Полтавского регионального отделения Ассоциации городов Украины призвали всех, в случае отсутствия ответа Правлению, так же обратиться к президенту от имени громад каждой области.

Обращение к премьеру Шмыгалю касалось прекращения дублирования функций контроля за органами местного самоуправления областной и районными государственными (военными) администрациями.

Руководители громад Полтавской области предлагают поручить главам местных государственных (военных) администраций согласовывать свои действия на уровне областной государственной (военной) администрации, которая в соответствии с Законом должна направлять и координировать деятельность районных государственных (военных) администраций соответствующей области.

"Денису Шмыгалю также направили обращение об отсрочке действия Постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам" от 14.01.2015 года №6 от Полтавского РО Ассоциации городов Украины, в котором указаны основные проблемы, которые возникнут в сельских громадах при 2 части порядка реорганизации, изменения типа, ликвидации учебных заведений в сельской местности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!