'Давление на Россию может приблизить нас к миру': Зеленский поздравил премьера Канады Карни с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Либеральную партию Канады и ее лидера, премьер-министра страны Марка Карни с победой на парламентских выборах. Глава государства провел телефонный разговор с главой канадского правительства, во время которого они обсудили не только выборы в стране, но и войну РФ против Украины.

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Об этом Зеленский проинформировал на своем канале в Telegram в среду, 30 апреля, он поблагодарил Канаду за поддержку и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

"Говорил с премьер-министром Канады Марком Карни. Лично поздравил господина Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде", – написал президент.

Он рассказал, что проинформировал Карни о последствиях российских обстрелов по Украине.

"Усиление противовоздушной обороны остается нашим первоочередным приоритетом. Россия увеличивает производство баллистических ракет, поэтому нам нужна защита от них. Обсудили шаги, которые могут приблизить нас к полному, безусловному прекращению огня и достойному миру. Давление на Россию, в частности, санкции против банковского и энергетического секторов, точно могут повлиять на это. Будем координировать решения с партнерами", – говорится в сообщении президента.

Кроме того, они говорили о перспективах канадского председательства в "Группе семи" в этом году и сотрудничестве в рамках коалиции желающих. По его словам, Зеленского, Киев и Оттава готовят разные форматы сотрудничества уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы Либеральной партии на парламентских выборах в Канаде новый премьер-министр Марк Карни выступил в Оттаве со своим первым официальным заявлением. В центре его речи — будущее отношений с США, которые претерпели серьезные изменения на фоне агрессивной внешней политики президента Дональда Трампа.

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