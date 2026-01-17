"Давление на Россию должно сохраняться": Зеленский ввел санкции против российских спортивных пропагандистов

В субботу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 60/2026 о применении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали российские спортивные пропагандисты и организации, к которым они причастны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Ограничения распространяются на трех физических и двух юридических лиц.

Под ограничения попали российский боксер и боец Яков Букин, который публично поддерживает кремлевскую агрессию против Украины и одобряет действия оккупантов. Также санкции постигли Паралимпийский комитет России и его президента Павла Рожкова, а также Федерацию компьютерного спорта России, которую возглавляет ее президент Дмитрий Смит.

Как отметили на Банковой, указанные лица используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Благодаря введению этих санкций наша страна напоминает миру перед началом зимних Олимпийских игр 2026 года, что спорт не вне политики. Ведь подсанкционные лица открыто поддерживают агрессию, военные преступления и оккупацию и таким образом разрушают принципы и ценности олимпийского движения", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против 165 лиц и компаний, которые обеспечивают российский ВПК средствами связи, РЭБ и микроэлектроникой, чтобы ослабить способности РФ в производстве вооружения.

Незадолго до этого, глава государства ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, государств G7 и других.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил о введении новых санкций против российских субъектов и тех, кто активно способствует агрессии РФ. По его словам, это граждане не только страны-агрессора, но и Китая.

