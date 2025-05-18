Дания предоставит Украине новую военную помощь, применив 'датскую модель': в чем она заключается

В 2025 году Дания будет отвечать за распределение около 830 миллионов евро доходов от арестованных российских активов в ЕС на военную помощь Украине. Осуществляться оно будет по так называемой "датской модели", которая будет концентрироваться на закупке вооружений внутри Украины за предоставленные ЕС средства.

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Это позволит оперативно закрывать текущие потребности украинской армии и одновременно – укреплять и развивать украинскую "оборонку". Об особенностях "датской модели" и планах на текущий год рассказали в Министерстве обороны Дании.

Согласно сообщению, в 2025 году Дания будет отвечать за распределение примерно 830 миллионов евро на пожертвования, приобретенные в украинской оборонной промышленности от имени ЕС через Европейский фонд мира.

"Учитывая геополитическую ситуацию важно показать, что мы поддерживаем Украину. Благодаря "датской модели" Дания взяла на себя инициативу в международных усилиях по укреплению оборонного производства в Украине. Действительно исключительно, что сейчас у нас есть возможность еще больше усилить эти усилия благодаря дополнительному финансированию со стороны ЕС. Признанием усилий Дании в этом вопросе является то, что ЕС решил направить через нас еще больше средств в этом году", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Финансирование осуществляется в рамках решения министров иностранных дел ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов в Европе для поддержки Украины. Оно было принято 21 мая прошлого года и предусматривало использование упомянутых средств на закупку боеприпасов, средств ПВО и военной техники для украинской армии. В 2025 году приоритет в закупках будет предоставляться украинским производителям.

Европейские партнеры Украины считают, что закупки в украинской оборонной промышленности укрепляют собственные производственные мощности Украины, обеспечивают конкурентные цены и позволяют быстрее адаптироваться к потребностям государства, которое защищается от агрессии. Еще одно преимущество заключается в том, что Вооруженные силы Украины получат оборудование, с которым они уже знакомы и могут обслуживать самостоятельно.

"В прошлом году, когда я посетил Украину, чтобы встретиться с несколькими компаниями оборонной промышленности, я был убежден в перспективах непосредственной поддержки Украины через закупки в собственной оборонной промышленности страны. Таким образом, мы гарантируем, что насущные военные потребности украинцев могут производиться и поставляться на местном уровне. Это обеспечивает очевидные логистические преимущества, а также способствует развитию оборонной промышленности Украины на будущее. Теперь мы можем делать это в еще больших масштабах", – отметил Поульсен.

Благодаря датской модели Дания стала первой страной, которая финансировала закупки в украинской оборонной промышленности через украинское государство. В 2024 году Дания использовала эту модель, чтобы действовать как исполнительный орган от имени ЕС, получив примерно 400 миллионов евро непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Эти усилия получили значительное международное признание. Благодаря взносам ЕС, Датского фонда для Украины и союзников, Дания успешно выделила в целом примерно 4,4 миллиарда датских крон в 2024 году на финансирование оборонных закупок в украинской оборонной промышленности.

В 2025 году Дания рассчитывает выделить более чем вдвое большую сумму по этой модели.

Всего из Датского фонда для Украины на закупку вооружений и боеприпасов украинского производства Дания выделила на 2025-2027 годы около 3 млрд датских крон. Также свои взносы в рамках модели сделают ряд других стран Запада, включая Норвегию, Швецию, Исландию и Канаду.

Напомним, в начале апреля Дания выделила Украине новый пакет помощи на почти $1 млрд, который включал средства противовоздушной обороны, артиллерию и финансовую основу поддержки ВВС Украины.

А уже через несколько дней стало известно, что Дания планирует отправить своих солдат на обучение в Украину.

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