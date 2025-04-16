Дания планирует отправить своих солдат на обучение в Украину: что известно

Вооруженные силы Дании планируют направить в Украину несколько команд своих солдат. Речь идет не об участии в боевых действиях, а о краткосрочных курсах по изучению боевого опыта украинцев.

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Однако Россия уже называет их "законными целями". Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками и генерал-майор Питер Бойсен, пишет Neheder.

По его словам, первые группы военных могут отправиться уже этим летом, но точное количество не установлено.

Главнокомандующий подчеркнул, что солдаты смогут лично ознакомиться с украинскими военными тактиками, в том числе с применением дронов, которые составляют более 70% поражений в ВСУ. Он считает, что это позволит датской армии ввести новые подходы и повысить свою эффективность.

"Мы отправляем несколько команд, чтобы из первых уст посмотреть, какой опыт получили украинцы. Поэтому те, кто работает с ними каждый день, а не только я, приходят и получают этот опыт", – рассказал начальник армии, добавляя, что на ударные беспилотники приходится "свыше 70 процентов украинских убийств против российских войск".

При этом датские военные не будут участвовать в боевых действиях и будут находиться вдали от линии фронта, например во Львове или где-нибудь на западе Украины.

"Эти солдаты не собираются ехать и активно участвовать в войне. Они отправляются, чтобы приобрести опыт, и это происходит по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией", – заявил Бойсен.

Генерал уже дважды посещал Украину и уверен, что опыт этой войны имеет огромное значение для модернизации Дании. В Варде уже работает центр, где датские военные получают технику из Украины, в том числе новейшие ударные дроны.

Начальник Генерального штаба Дании также планирует приобщить к учениям в Украине представителей не только армии, но и флота, воздушных сил и медицинских служб. Это часть стратегии более тесного сотрудничества с Украиной и подготовки к интеграции в рамках НАТО.

В России неоднократно заявляли, что отправка западных войск в Украину будет считаться окончательной красной линией.

"Отправка датских военных в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию", – говорится в письменном комментарии посла Владимира Барбина.

Российский посол в письме написал, что военные объекты, в том числе штабы и учебные центры, а также места дислокации военного персонала и военной техники как в тылу украинской территории, так и на линии фронта являются законной целью для вооруженных сил России.

Как сообщал OBOZ.UA, если возникнет необходимость направить в Украину европейские миротворческие силы, Дания готова предоставить свои войска. Правительство и парламент страны достигли консенсуса по этому поводу для обеспечения будущего мирного урегулирования.

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