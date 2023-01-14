Данилов: в России сейчас действуют три армии, на очереди и четвертая

В стране-агрессоре России, которая почти одиннадцать месяцев назад вторглась в Украину, действуют уже три армии, а скоро к ним присоединится четвертая. По меньшей мере, две из них – частные войска.

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Помимо регулярных ВС РФ, речь идет также о "вагнеровцах" и кадыровцах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "НВ".

"На сегодня там действуют три армии, две из которых – частные армии Пригожина (Евгения, основателя ЧВК "Вагнер". – Ред.) и Кадырова (Рамзана, главы Чечни. – Ред.). Скоро к ним присоединится еще одна армия и это говорит о том, что ситуация войны в России уже не централизована. Она выходит из под контроля, и частные армии Пригожина и Кадырова – это же не от хорошей жизни", – выразил убеждение политик.

Он считает, что децентрализация армии РФ означает отсутствие доверия к ней граждан страны-агрессора. Данилов отметил, что в Украине нет и быть не может частных войск.

"Потому что у нас единственный верховный главнокомандующий, единственный главнокомандующий, у нас нет такого, что у кого-то есть своя армия", – пояснил он.

По словам Данилова, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, боится Рамзана Кадырова "до смерти", потому что отца чеченского лидера убили люди кремлевского диктатора.

"И я думаю, что если Кадыров уважает законы своего народа, он должен отомстить Путину", – предположил секретарь СНБО.

Он говорит, что на очереди у РФ появление четвертой армии. В частности, свою армию в ближайшее время создадут российские силовые структуры.

В этом же интервью Данилов объяснил, что стоит за сменами военного руководства РФ. Он также ответил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на заявления об "одном народе" и войне с НАТО, подчеркнув, что решать все ВСУ, а не России.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным военной разведки Украины, уже в ближайшие дни власти страны-агрессора могут объявить очередную волну мобилизации. Так Россия пытается создать двухмиллионную армию.

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