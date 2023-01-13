Решать ВСУ, а не России: Данилов ответил Патрушеву на заявления об 'одном народе' и войне с НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на заявления об "одном народе" и войне РФ с НАТО. Он заявил, что такие высказывания направлены на то, чтобы оправдать ситуацию, в которой оказалось государство-террорист.

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Свое мнение Данилов высказал в эфире телемарафона "Єдині новини". Политик также подчеркнул, что сроки окончания войны будут определять ВСУ.

"Он повторяет мантры, что "мы друзья, братья, что мы не воюем с украинским народом, что мы сражаемся с НАТО". Так послушайте, у нас нет НАТО на территории, мы страна, которая только будет вступать в НАТО после нашей победы. .. И они постоянно говорят блудливые вещи, чтобы их общество понимало, что они якобы воюют с НАТО, из США, все что угодно – лишь бы оправдать свою ситуацию, в которой они оказались после 24 февраля, ворвавшись на нашу территорию", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что сроки окончания войны будет определять не Россия.

"Сроки будут определять не они, а наши Вооруженные силы. Как только наши ВСУ будут иметь достаточно возможностей, возможностей – тактических, стратегических, других – поверьте, сразу закончим эту операцию. Не мы ее начинали, но нам ее нужно будет обязательно закончить", – заявил политик.

Кроме того, секретарь СНБО признался, что не считает Патрушева коллегой. Россиянин для него является врагом.

"Он мне не коллега, он мне враг, враг нашей страны, человек непосредственно совместно с Путиным принимал решения, чтобы убивать наших детей, наших женщин, наших мужчин", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заверил, что украинская армия получит достаточно вооружения не только для эффективной обороны, но и для перехода в наступление. По его словам, международные партнеры предоставят Украине необходимые инструменты, чтобы победить Россию на поле боя.

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