Данилов призвал НАТО раскрыть данные об украинских коррупционерах, которые скрываются в странах Альянса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов НАТО предоставить Украине информацию о ее коррупционерах, которые скрывают состояние в банках этих стран. Такую просьбу он озвучил в ответ на упреки членов Альянса относительно уровня коррупции в нашем государстве.

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Соответствующее заявление Данилов сделал в эфире национального телемарафона. Он отметил, что украинские коррупционеры тратят свои деньги за границей, однако об этом рассказывать страны НАТО не спешат, делая замечания.

"Нам периодически закидают позицию в отношении коррупции... У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены Альянса предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые на сегодняшний день прячут деньги на банковских счетах, которые расположены на территории членов Альянса, чтобы они нам дали информацию об их имениях, об их яхтах и тому подобное", – отметил Данилов, добавив, что сейчас происходит только "одностороннее движение".

"Я бы очень хотел, чтобы мы здесь наладили максимальное сотрудничество", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также напомнил, что за все годы независимости Украины, когда наше государство упрекают высоким уровнем коррупции, США "подсветили" только одного коррупционера, Павла Ивановича Лазаренко, после чего он там некоторое время сидел за решеткой.

"А если их там много, то давайте совместными усилиями будем их находить и "выводить на солнышко", чтобы все видели, кто это", – призвал Данилов, выразив уверенность, что Украина станет членом НАТО.

Напомним: коррупция остается одним из главных препятствий на пути Украины в НАТО. Президент США Джо Байден считает, что наша страна должна более жестко с ней бороться и отвечать всем другим требованиям НАТО, прежде чем можно будет рассматривать ее членство в Альянсе. Он также не намерен ослаблять барьеры для Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе путь нашей страны к членству в Альянсе стал короче, но не быстрее. Чтобы ускорить процесс вступления в НАТО, Украина должна выполнить определенные задачи;

– министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он "не сомневается" в том, что Украина вступит в НАТО. По его словам, это произойдет сразу, как только война, которую в нашей стране развязала Россия, закончится.