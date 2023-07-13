'Нет сомнений': глава Пентагона рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что он "не сомневается" в том, что Украина вступит в НАТО. По его словам, это случится сразу, как только война, которую в нашей стране развязала Россия, закончится.

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Об этом сообщает CNN. "Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом (принятии Украины в НАТО, – ред.)", – сказал Остин после саммита НАТО в литовской столице.

Он добавил, что "еще предстоит проделать работу" по приведению украинского оборудования и подготовки в соответствие со стандартами НАТО.

"Хотя мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут эту войну. Потребуется сделать еще больше, чтобы обеспечить их полный набор возможностей", – отметил глава Пентагона.

Добавим, что в Вильнюсе 12 июля завершился второй день саммита НАТО. Украинская делегация продлила двусторонние переговоры с партнерами, в которых основным из приоритетов стало усиление украинской армии на поле боя. Кроме того, на полях саммита состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО. Все детали вы найдете в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лидеры стран "Группы семи" согласовали на полях саммита НАТО в Вильнюсе "Совместную декларацию о поддержке Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для Украины.

– Дмитрий Кулеба заявил, что никакие гарантии безопасности не заменят Украине членство в НАТО. Вступление нашей страны в Североатлантический альянс является самой мощной гарантией того, что в Европе больше не будет войны.

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