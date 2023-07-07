Дальнобойное оружие для ВСУ и заморозка российских активов: Зеленский провел переговоры с премьер-министром Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в ходе визита в Чехию встретился с премьер-министром этой страны Петром Фиалой. Темой переговоров стали вопросы безопасности. Кроме того, по словам премьера Чехии, в Праге обсуждают возможность использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины, в свою очередь глава украинского государства подчеркнул, что ВСУ необходимо дальнобойное оружие.

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Как сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале, темами встречи стали поставки и совместное производство оружия, новый оборонный пакет, экономическое сотрудничество и совместная работа с третьими странами. "Спасибо за солидарность с нашей страной и людьми, за всю чешскую поддержку в нашей борьбе за свободу!" – поблагодарил украинский президент (фото и видео размещены внизу новости).

Кроме того, в присутствии Зеленского и Фиалы был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и министерством обороны Чехии, сообщили в Офисе президента. Документом предусмотрена поддержка военно-технического сотрудничества, совместных проектов по производству вооружений и боеприпасов.

А на брифинге Петр Фиала рассказал, что в Праге обсуждают возможность использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

"Заморозка российского имущества – большая тема, это произошло в июне и в ряде других европейских стран. Мы обсуждаем возможность использования этого имущества для послевоенного восстановления Украины", – цитирует его чешская газета Deník N.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что на данном этапе войны Украине необходимо дальнобойное вооружение:

"Без дальнобойного оружия не только сложно нападать, но и защищать свою страну сложно. Если у вас нет такого оружия, вы не сможете уничтожить противника на дальней дистанции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 июля Зеленский прибыл в Чехию с рабочим визитом, где встретился с президентом Петром Павелом.

– В четверг президент Украины также посетил Болгарию, где встретился с премьером и президентом страны. Темами переговоров, в частности, стали оборонное сотрудничество и украинская формула мира.

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