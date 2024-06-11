Когда Украина выбрала свой путь не с мордором, а с Цивилизацией, хотя даже Соединённые Штаты (Буш Первый) этого, мягко говоря, не очень хотели, её разоружили в Будапеште, отказали в членстве в НАТО в Бухаресте, а когда мордор начал нас уничтожать, те же США помогают нам лишь так, чтобы мы не упали, но вовсе не так, чтобы победили (потратив на нашу войну за Цивилизацию несопоставимо меньше, чем триллионы на бессмысленную и проигранную войну в Афганистане, среди которых собственно военный триллион был далеко не единственным).

И при всём этом американцы хотят нами командовать, как собственным штатом: может, такое руководство и было бы лучше того, что есть, это тема отдельная, однако же не бросайте нас тогда на произвол судьбы!

Как говорят, кто девушку кормит, тот её и танцует, однако же наша девушка защищает мир от нашествия оркостанской орды, умываясь своей и вражеской кровью, а так называемые партнёры хотят её только танцевать.

Выживание — и заодно спасение Цивилизации — это проблема наша, а Главная страна мира хочет — по привычке — лишь командовать?