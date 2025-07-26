Зеленский присвоил командиру бригады 'Лють' звание Героя Украины посмертно: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский присвоил командиру бригады "Лють" Максиму Казбану, который погиб в ДТП, звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ №551/2025 глава государства подписал в пятницу 25 июля.

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Документ опубликован на сайте ОП. Звание присвоено за смелость и отвагу в защите Украины.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Казбану Максиму Александровичу – полковнику полиции (посмертно)", – говорится в сообщении.

В Национальной полиции отреагировали на указ Зеленского и отметили, что павший защитник был лидером, который он за собой многих людей.

"Максим Александрович был не просто командиром – он был лидером, который шел первым. Был плечом, на которое опирались тысячи. Он вдохновлял даже тогда, когда было трудно. Под его руководством "Лють" стала семьей, которая сражается за Украину", – указано в сообщении.

По словам коллег, жизнь Героя является примером чести, отваги и верности присяге.

Что известно о Максиме Казбане

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля. Полковник полиции с 2014 года прошел большой боевой путь.

С началом полномасштабного вторжения участвовал в специальных операциях, в частности в районе населенного пункта Чернобаевка. Казбан стал новым командиром "Люти" в сентябре 2024 года.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил об обстоятельствах гибели Казбана. Он подчеркнул, что гибель Героя является тяжелой потерей, ведь Казбан был предан Украине и защите нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня Зеленский присвоил звание Героя посмертно украинскому защитнику, пилоту F-16 Максиму Устименко.

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