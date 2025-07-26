'Не может быть никакой тишины в ответ': Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Сумщины, Харьковщины и Днепропетровщины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный обстрел российской армии в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Оккупанты били по украинской территории ракетами и ударными дронами.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 26 июля. Он подчеркнул, что в ответ на вражеские удары не может быть тишины со стороны Украины.

"Утренние доклады министра внутренних дел Украины и военных. Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистика, дроны. Били по линии Сумщина – Харьковщина – Днепропетровщина", – говорится в сообщении.

В результате атаки страны-агрессора есть раненые и погибшие. Президент выразил соболезнования и добавил, что работники ГСЧС оперативно отреагировали на вызовы, и поблагодарил их за помощь людям.

"Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", – написал Зеленский.

Он убежден, что точность украинских дронов и характер ответов наших военных являются одним из важных аргументов приближения мира.

Что предшествовало

Российские оккупанты в ночь на 26 июля снова атаковали Украину. По Харькову захватчики били КАБами, а затем и баллистикой. По Каменскому Днепропетровской области и по самому Днепру оккупанты устроили ракетную атаку. Позже все три города оказались под массированной атакой БПЛА. В результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.

Также в ночь на 26 июля россияне массированно атаковали Шостку в Сумской области. Прозвучала серия взрывов, есть повреждения в жилом секторе, известно о пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил, в ночь на 26 июля Россия атаковала Украину с воздуха и применила 235 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 200 целей, в частности, сбито 17 ракет различных типов.

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