Фотоискусство и дизайн: Зеленский расширил перечень номинаций Шевченковской премии

В субботу, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень номинаций Шевченковской премии. В него, в частности вошли такие пункты как фотоискусство и дизайн.

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Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Он имеет номер 553/2025.

"О внесении изменения в Указ Президента Украины от 10 сентября 2024 года № 626/2024. Внести в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, утвержденного Указом Президента Украины от 10 сентября 2024 года № 626/2024, изменение, изложив пункт 3 в такой редакции", – говорится в указе.

Отныне ежегодно присуждается до тринадцати Национальных премий по следующим номинациям:

– Проза.

– Поэзия.

– Литературоведение и искусствоведение.

– Публицистика и журналистика.

– Музыкальное искусство.

– Концертно-исполнительское искусство.

– Театральное искусство.

– Киноискусство.

– Визуальные искусства.

– Фотоискусство.

– Декоративно-прикладное искусство.

– Дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко).

– Творческое кураторство культурно-художественных проектов.

В документе также отмечается, что Национальная премия присуждается создателям (авторам, исполнителям) новых оригинальных произведений, опубликованных (выпущенных в свет) в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии).

На соискание Национальной премии в номинации творческое кураторство культурно-художественных проектов выдвигается непосредственный автор культурно-художественного проекта (произведения), который был реализован как содержательное и целостное культурное явление в течение последних пяти лет (но не позднее чем за полгода до его выдвижения на соискание Национальной премии), при условии, что этот проект является результатом творческого труда автора.

Кроме того, на соискание Национальной премии не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия, альбомы-каталоги.

В свою очередь согласно указу президента виды дизайна в соответствующей номинации, по которым будет проводиться конкурс в текущем году, ежегодно определяются Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была основана 20 мая 1961-го и с тех пор вручается ежегодно.

Напомним, что в марте 2025 года, в день рождения Тараса Шевченко, были названы имена лауреатов Шевченковской премии. Тогда их определили в семи номинациях.

Напомним, в марте 2023 года вокруг Шевченковской премии разгорелся скандал из-за того, что один из лауреатов имел связи с РФ. Литературовед Михаил Назаренко, победу которому принесла книга "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях, в 2021 году присоединился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.

В том же месяце глава комитета Юрий Макаров награды сложил полномочия. Причиной своего решения он назвал разногласия с членами комитета из-за его предложения по дополнению списка номинаций премиями "За вклад в победу". По словам Макарова, его предложение натолкнулось на "агрессивное непонимание".

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