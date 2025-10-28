'Чтобы украинский народ увидел, кто чем живет': Порошенко призвал парламент проголосовать за закрытие нефтепровода 'Дружба'

Петр Порошенко призвал власти наконец остановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает государству-агрессору финансовые поступления для войны против Украины. Пятый президент подчеркнул, что в условиях, когда западные партнеры вводят санкции против российского энергетического сектора, Украина не может продолжать качать российскую нефть вопреки союзникам и в пользу Москвы.

Об этом Порошенко сказал в своем видеообращении.

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект постановления ВР, где предусматривается остановка транзита российской нефти по территории Украины. Сегодня эта инициатива приобрела дополнительные факторы. Мы должны проверить, почему не соблюдаются санкции, принятые Украиной против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а львиная доля нефти, которая перекачивается по нефтепроводу "Дружба", это именно нефть, которая принадлежит этим двум компаниям", – констатирует Порошенко.

"Мы не можем игнорировать требование Соединенных Штатов Америки, которые публично обратились к Венгрии о прекращении закупки российской нефти. И третье: каждый день продолжения функционирования нефтепровода "Дружба" – это почти 25 000 000 долларов европейских денег, поступающих в государственную казну российской федерации и идут непосредственно на финансирование войны. За более чем полтора года россия получила 10 миллиардов долларов. Это не сто тысяч и даже не миллион – это 10 миллионов дронов, которыми убивают украинское войско и украинский народ. Это – цена откладывания этого чрезвычайно важного решения", – предостерегает лидер партии.

"Поэтому мы в парламенте должны начать с принятия решения остановить "Дружбу". Мы требуем поставить это на голосование, чтобы украинский народ увидел, кто чем живет", – отметил Петр Порошенко.