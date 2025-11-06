С каждым днем поток информации из акватории Карибского моря становится все более угрожающим.

Латинская Америка замерла в ожидании серьезной эскалации, которая грозит перерасти в региональную войну. Президент США Трамп рассказал, что после атак на суда наркоторговцев вблизи Венесуэлы рассматривает возможность ударов и по наземным целям. Заявление прозвучало на фоне появления информации о том, что администрация Трампа разрешила ЦРУ провести в Венесуэле тайные операции в рамках усиления кампании против Николаса Мадуро.

Можемо згадати, що останній раз президент США давав аналогічний дозвіл ЦРУ на проведення таємних операцій ще на початку 60-тих років щодо Куби. Чим це все закінчилося багато хто ще памʼятає.

Сполучені Штати готують плацдарм для можливих бойових дій у Венесуелі. Про це повідомляє агентство Reuters, вивчивши супутникові знімки, на яких зафіксовано масштабні роботи на старій американській базі часів холодної війни.

За даними видання, армія США модернізує колишню військово-морську базу Рузвельт Роудс у Пуерто-Ріко. Будівельні роботи розпочалися у вересні – там розчищають територію та заново асфальтують рульові доріжки, що ведуть до злітно-посадкової смуги. Аналітики вважають, що база може використовуватися для тривалих операцій у Карибському регіоні, включаючи підтримку можливих дій у Венесуелі.

Трамп не став коментувати можливу участь ЦРУ у спробах повалення Мадуро, за затримання якого США раніше призначили нагороду в 50 млн доларів. "Хіба не було б безглуздо відповідати на це питання?" - Сказав він. Джерела New York Times, які розповіли про секретну директиву, стверджують, що стратегія адміністрації Трампа спрямована саме на усунення президента Мадуро від влади. Американський президент неодноразово називав Венесуелу перевалочним пунктом для незаконного обігу смертельно небезпечного наркотику фентанілу, хоча, згідно з офіційними даними, основним джерелом фентанілу в США є Мексика.

Як пише Reuters, у заяві венесуельської влади йдеться, що дії США спрямовані на легалізацію операції зі зміни режиму, кінцевою метою якої є захоплення нафтових ресурсів Венесуели.

"Поки США посилюють тиск, Венесуела благає Москву та Пекін про допомогу" , пише Washington Post у матеріалі присвяченому цій темі.

На тлі нарощування американських військ у Карибському басейні президент Венесуели Ніколас Мадуро звертається до Росії, Китаю та Ірану з проханням покращити свої зношені військові можливості та попросити про допомогу — прохаючи оборонні радари, ремонт літаків і, можливо, ракети — згідно з внутрішніми документами уряду США, що був отриманий The Washington Post. Запити до Москви були зроблені у формі листа, призначеного для президента Росії Володимира Путіна, і мали бути передані під час візиту до столиці Росії високопоставленого помічника цього місяця.

Мадуро, згідно з документами, також склав листа до президента Китаю Сі Цзіньпіна, прагнучи "розширення військової співпраці" між їхніми двома країнами, щоб протидіяти "ескалації між США та Венесуелою".

"У посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представивши військові дії США проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію", – йдеться в документах США.

З документів незрозуміло, як відреагували Росія, Китай та Іран. Росія залишається головним рятівним колом для Мадуро. У неділю Іл-76 — один із російських літаків, на який у 2023 році Сполучені Штати наклали санкції за участь у торгівлі зброєю та перевезення найманців, — прибув до Каракаса, столиці Венесуели, після обхідного маршруту над Африкою. Кремль відмовився коментувати лист, але Міністерство закордонних справ у п'ятницю ввечері заявило, що Москва підтримує Венесуелу "у захисті її національного суверенітету" та "готова належним чином реагувати на запити наших партнерів у світлі нових загроз".

Москва також щойно ратифікувала новий стратегічний договір з Каракасом.Ці махінації показують, скільки Москва може втратити у разі падіння лідера Венесуели, що перебуває в скрутному становищі. Гучні проекти між двома країнами продовжують реалізовуватися, зокрема завод з виробництва боєприпасів Калашникова, який відкрився в липні у венесуельському штаті Арагуа, приблизно через 20 років після його обіцянки. Москва також має права на розвідку невикористаних запасів природного газу та нафти, що потенційно коштують мільярди доларів. Однак, попри все це, кажуть спостерігачі, можливості та інтерес Москви до підтримки Мадуро можуть зменшитися порівняно з минулими роками. Протистояння між Вашингтоном і Каракасом може навіть запропонувати росіянам деякі неочікувані переваги, оскільки воно відверне увагу Америки від Європи.

Політичні та економічні зв'язки між Росією та Венесуелою сягають часів Уго Чавеса, батька соціалістичної держави, після його приходу до влади в 1999 році. Ці відносини процвітали протягом 2000-х, 2010-х та початку 2020-х років.

Сьогодні, за словами аналітиків, вони охоплюють життєво важливий сектор нафтохімічної промисловості, закупівлю зброї, спільні пропагандистські операції та непрозорі угоди з криптовалютою.

До регіону було направлено USS Gerald Ford, найважчий та найсучасніший авіаносець ВМС. Однак, офіційні повідомлення Москви щодо дій Трампа проти Венесуели були відносно стриманими.

На початку жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "висловив серйозну стурбованість щодо зростання ескалації діяльності Вашингтона в Карибському морі" під час телефонної розмови зі своїм венесуельським колегою.

У середу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "поважає суверенітет Венесуели" та вважає, що це питання має бути вирішене відповідно до "міжнародного права" — аргумент, який Кремль часто використовує, щоб обійти делікатні геополітичні питання.

Але Росія зараз більше зайнята питаннями ближче до дому, ведучи війну та застосовуючи західні санкції. Аналітики оборони стверджують, що Москва перемістила деякі зі своїх ключових латиноамериканських постів спостереження з Венесуели до Нікарагуа, де проросійський авторитарний президент Даніель Ортега зміцнив свою владу.

"Реальність така, що Росія відносно мовчала щодо Венесуели", — сказав Дуглас Фарах, президент консалтингової фірми з національної безпеки IBI Consultants. "І вони витратили дуже мало політичного капіталу на захист Мадуро".Однак президент Венесуели зараз зміцнює свою оборону і потребує Москви.

Чавес розпочав те, що згодом стане роками закупівель російської зброї, включаючи російські танки, винищувачі Сухого та ракети класу "земля-повітря". Аналітики та чиновники, знайомі з венесуельською армією, кажуть, що значна частина закупленого обладнання є непрацездатною або застарілою.

Однак, Мадуро цього місяця заявив, що Венесуела розгорнула 5000 переносних ракет класу "поверхня-повітря" російського виробництва "Ігла-С" по всій країні. Зміна режиму у Венесуелі стане серйозним ударом для Москви, потенційно означатиме втрату одного з головних союзників, водночас значно послабивши іншого – Кубу – ще давнішого союзника Москви, чия розвідувальна спільнота тісно пов'язана з Венесуелою Мадуро, – яка, на думку спостерігачів, може бути наступною у списку Вашингтона.

Неможна забувати, що Росія все ще є основним гравцем на ринку венесуельської нафти, густого шламового сирого продукту, що потребує суттєвої переробки.

Росіяни забезпечують необхідні ресурси для переробки цієї сирої нафти, а також постачають бензин для підтримки роботи галузі.

Російські державні компанії мають прямі інвестиції у три венесуельські спільні підприємства, які видобувають 107 000 барелів сирої нафти на день, або близько 11 відсотків від загального поточного виробництва Венесуели, та генерують приблизно 67 мільйонів доларів на місяць, заявив Франсіско Мональді, директор Латиноамериканської енергетичної програми в Університеті Райса. Але венесуельська сира нафта, яка перебуває під санкціями США, є конкурентом російської нафтової промисловості, яка також перебуває під санкціями США і тому має спільних клієнтів, таких як Китай.

"Росіяни більше не інвестують у Венесуелу. Це суть", – додав Мональді.

США розробили три варіанти воєнних дій у Венесуелі, з'ясувала The New York Times. Серед них — захоплення чи вбивство Ніколаса Мадуро.

Перший варіант передбачає, що США завдадуть авіаударів по військових об'єктах, щоб послабити підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Противники цього сценарію припускають, що мешканці Венесуели можуть згуртуватися навколо лідера, який опинився у скрутному становищі.

Другий варіант зводиться до того, що США направлять до Венесуели елітний підрозділ військ спеціального призначення "Дельта" або загін морської піхоти SEAL Team 6, які займаються боротьбою з тероризмом. Перед ними можуть поставити завдання захопити чи вбити Мадуро.

Третій варіант передбачає, що до Венесуели відправлять американські антитерористичні сили, щоб захопити аеродроми і принаймні деякі нафтові родовища та інфраструктуру у Венесуелі.

Два останні варіанти, як зазначає NYT, пов'язані зі значно більшими ризиками для військових США, особливо якщо вони переслідуватимуть Мадуро в умовах міста, наприклад, у Каракасі, столиці Венесуели.

Дональд Трамп не хоче розглядати варіанти, які наражаються на ризик американських солдатів. Тому в планах, що розробляються, використовуються морські безпілотники і далекобійна зброя. Ці варіанти можуть виявитися більш життєздатними, коли в Карибське море в середині листопада прибуде авіаносець "Джеральд Р. Форд", на борту якого перебувають близько п'яти тисяч осіб та понад 75 літаків ударного, розвідувального та допоміжного призначення, у тому числі винищувачі F/A-18.

Трамп, швидше за все, не прийматиме рішення доти, доки авіаносець "Джеральд Р. Форд" не прибуде до берегів Венесуели. За даними NYT, Трамп не ухвалив рішення, як вчинити далі і чи варто взагалі робити якісь дії. Президент не хоче схвалювати операції, які можуть спричинити провал. Але багато хто з його радників наполягає на тому, що Мадуро потрібно змістити з посади президента.

"Падіння режиму Мадуро стало б серйозним ударом для Москви. Він міг би потенційно позбавити Кремль ключової опори в Латинській Америці, повторивши сценарій усунення від влади у грудні 2024 року Башара Асада в Сирії, що послабило вплив Кремля на Близькому Сході. Крім статусу Мадуро як союзника у геополітичному протистоянні Москви з Вашингтоном та Заходом, Росія вклала значні кошти у видобуток нафти у Венесуелі, яка має найбільші у світі доведені запаси нафти. При цьому, санкції США введені через те, що як Росія, так і Венесуела прагнуть продавати нафту тим самим покупцям, таким як Китай", вважає "Радіо Свобода" у матеріалі від 04.11.25 року.

Разом з тим, Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Журавльов уже заявив "Газете.Ru", що Росія постачає озброєння Венесуелі і не виключив можливості передачі Каракасу комплексу "Орєшнік" ( з рос. Ліщина, в укр. "Горішник").

"Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружній нам країну такими новими розробками, як "Орєшнік", - сказав Журавльов. Він підкреслив, що Росія є ключовим військово-технічним партнером Венесуели і постачає "чи не всю номенклатуру озброєнь - від стрілецької зброї до авіації".

За словами Журавльова, "американців можуть чекати на сюрпризи". За його словами, російські винищувачі Су-30МК2 складають основу ВПС Венесуели, що робить країну "однією з найпотужніших авіаційних держав у регіоні". Журавльов також відзначив постачання латиноамериканській країні дивізіонів С-300ВМ ("Антей-2500") та нещодавню доставку систем "Панцир-С1" та "Бук-М2Е" літаком Іл-76. Міжнародні зобов'язання не обмежують Москву в постачанні Каракасу сучасних озброєнь, включаючи комплекси "Калібр", наголосив він.

А що буде, якщо Путін дійсно поставить в Венесуелу "Орєшнік"?

Ще в минулому році, заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх описала "Орєшнік" як варіант російської балістичної ракети РС-26 "Рубіж", яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі. І вона належить до заборонених двох договірних категорій.

Залежно від кута, під яким вона запускається, РС-26 може пролетіти трохи більше, ніж 5 500 км, що робить її міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Водночас її можна називати крилатою ракетою повітряного базування (КРПБ), що має меншу дальність, ніж 5 500 км.

Принагідно зауважити, що відстань від столиці Венесуели Каракаса до столиці Сполучених Штатів Вашингтона по повітрю складає 3315.6 км (=2060.2 миль).

І можна бути впевненим, у разі якщо Путін зважиться поставити Мадуро "Орєшнік", то він про це у Трампа дозволу не буде просити.