Членство в ЕС как один из пунктов: Зеленский объяснил, что должны предусматривать гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными и юридически зафиксированными. Президент Владимир Зеленский отметил, что речь идет не только о военной поддержке, а о долгосрочной системе сдерживания России.

Видео дня

Одним из ключевых элементов таких гарантий он назвал членство Украины в Европейском Союзе. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, первая составляющая гарантий безопасности – это мощная украинская армия, которая будет оставаться основой всей системы защиты.

В то же время для ее содержания и возможного международного развертывания нужна стабильная финансовая поддержка со стороны партнеров.

Второй важной частью гарантий Зеленский назвал членство Украины в ЕС.

"Членство в ЕС как часть гарантий безопасности и силы бэкстоп, которые должны предоставляться Соединенными Штатами. Но это станет известным позже, когда будут подписаны соответствующие документы", – пояснил он.

Отдельно Зеленский отметил необходимость закрепления будущих соглашений по безопасности Конгрессом США.

По его словам, окончательный формат гарантий будет зависеть от готовности европейских партнеров и от того, как именно будут реагировать США и Европа в случае повторной агрессии России против Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине и параллельно с этим давить на Россию. По его словам, будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!