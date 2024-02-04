'Четко дали понять': у Байдена высказались о возможном увольнении Залужного

США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это суверенное право нашего государства и президента Владимира Зеленского.

Видео дня

Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Белый дом уже очертил свою позицию.

"Мы четко дали понять, что не намерены вмешиваться в это конкретное решение. Прямо заявили об этом украинской стороне", – подчеркнул помощник Байдена, добавив, что американские власти не должны оказывать никакого влияния в этом вопросе.

"Мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и украинского президента (Владимира Зеленского. – ред.)", – отметил чиновник.

В то же время, на вопрос журналистки относительно последствий отставки Залужного и ее влияния на ситуацию на фронте, Салливан не ответил.

Напомним, накануне издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщило, что замену Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в связи с его предположительным увольнением до сих пор не избрали. Целая страна, которая находится в состоянии войны, остается в неведении о причинах устранения военачальника и кандидатов, которые могли бы возглавить армию на фоне усиления вражеских войск.

В издании отметили, что сообщение об отставке Залужного без подготовки преемника выглядит импульсивным и плохо подготовленным решением президента Владимира Зеленского и его команды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного до сих пор нет. Однако он не ответил на вопрос, состоится ли отставка Залужного, по его мнению.

– Также 2 февраля правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Зеленский решил уволить главнокомандующего, генерала Валерия Залужного. Это станет самой серьезной кадровой перестановкой за время полномасштабной войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!