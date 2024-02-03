Залужному еще не выбрали замену – WP

Замену Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в связи с его возможным увольнением до сих пор не избрали. Целая страна, которая находится в состоянии войны, остается в неведении относительно причин отстранения военачальника и кандидатов, которые могли бы возглавить армию на фоне усиления вражеских войск.

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Об этом написало издание The Washington Post. В материале отметили, что сообщение об отставке Залужного без подготовки преемника выглядит импульсивным и плохо подготовленным решением президента Владимира Зеленского и его команды. К тому же оно вызвало негативную реакцию среди гражданских и военных украинцев.

"Такая задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, или даже о беспорядке, поскольку потенциальные кандидаты на замену, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая призрачные перспективы улучшения ситуации на поле боя в ближайшем будущем", – говорится в материале.

Кроме того, как пишет медиа, с целью облегчить гнев общества из-за увольнения Залужного, военачальнику якобы предлагали другую должность – посла Украины в Великобритании. Генерал отказался, поскольку это гражданская должность. По словам одного из собеседников издания, Залужный не может уйти в отставку с воинской службы, пока в Украине действует военное положение.

До сих пор главнокомандующий не комментировал публично уведомление о своем увольнении.

"Но смена руководства представляет огромный риск для Зеленского, учитывая популярность генерала среди военных и шире – среди украинской общественности. Уже сейчас наблюдаются признаки обратной реакции среди командиров на поле боя, и нет никаких признаков того, что новый главнокомандующий сможет быстро улучшить ситуацию, учитывая недостачу солдат и боеприпасов", – написало издание.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства на условиях анонимности рассказал изданию, что заменой Залужному может стать один из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя. Таких в Украине достаточно.

"Но есть ли у этих людей достаточно управленческого опыта, чтобы возглавить такой большой механизм?" – задался он вопросом.

Если же Залужного заменит кто-то из опытных военачальников, это может привести к тому, что на этой должности появится менталитет "старой школы".

Основными кандидатами на должность Залужного считаются 38-летний руководитель ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и 58-летний командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Комментируя вероятные причины увольнения Залужного, собеседник отметил, что Зеленский поставил под сомнение боевой план главнокомандующего на этот год. Президент считает его слишком амбициозным по отношению к войскам, вооружениям и боеприпасам, которые украинские вооруженные силы ожидают получить в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Зеленский решил уволить главнокомандующего, генерала Валерия Залужного. Официальные лица Белого дома не поддержали и не возражали против столь важного решения, заявив, что это суверенный выбор президента Украины. Однако сам глава государства до сих пор не выдал ни один официальный документ.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее уже заявлял, что якобы нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

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