'Не должно быть сомнений': Мерц заверил, что Германия на стороне Украины без 'если' или 'но'

Германия будет помогать Украине воевать против агрессора и в то же время укреплять собственную обороноспособность, поскольку Россия угрожает всей Европе. Ведь помогая Киеву, Берлин также защищает свободу своей страны и европейские ценности.

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Об этом заявил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц по результатам прошедшего в понедельник 28 апреля так называемого малого съезда ХДС, пишет NTV. Он также выступил против навязки Украине мира, основанного на военной силе России.

"Русская война против Украины направлена не только против целостности этой страны, что само по себе было бы достаточно трагическим. Эта война направлена против всего политического порядка европейского континента", – подчеркнул Мерц.

Он подчеркнул, что, помогая Украине, Германия также защищает свою свободу и свои европейские ценности.

Речь идет, в частности, о ежедневных актах саботажа, уничтожении данных и подводных кабелей, систематической дезинформации немецкого населения, а также отравлении и убийствах в многочисленных европейских городах.

"Это дело рук российского руководства и его сообщников", – заявил Мерц.

Он также подчеркнул, что европейцы и американцы не являются стороной войны и не хотят ею становиться.

"Но мы также не незадействованная третья сторона, более того, не посредники между фронтами. Не должно быть никаких сомнений относительно нашей позиции: без всяких "если" или "но" - на стороне этой страны, подвергшейся нападению, а следовательно, на стороне всех людей в Европе, которые отданы демократии и верховенству права, отданы свободе и открытому обществу", – подчеркнул глава консерваторов Германии.

Фридрих Мерц также заявил, что не примет навязанный Украине мир, основанный на военной силе агрессора, и подчеркнул, что ничто не должно происходить против воли Украины.

Он также отметил, что после встречи Зеленского и Трампа в базилике Святого Петра в Риме есть большая надежда на начало серьезного мирного процесса в Украине, однако не исключил, что завтра все может быть совсем иначе.

Учитывая это, Мерц подчеркнул, что в течение многих последующих лет в Германии необходимо будет расширять оборонные возможности и укреплять психологическую готовность к защите своей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 28 апреля, партия Мерца одобрила коалиционное соглашение. Этот документ будет определять политику следующего правительства, которое консерваторы хотят образовать с социал-демократами. канцлером в Бундестаге.

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