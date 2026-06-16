"Части одного большого политического пазла": эксперт сказал, при каких условиях США усилят давление на российскую экономику

Ключевым фактором, сдерживающим сейчас максимальное экономическое давление Соединенных Штатов на Москву, является ситуация на рынке энергоносителей. Однако этот баланс может быстро измениться, в частности, из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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Если ситуация вокруг Ирана окончательно стабилизируется, любые послабления по отношению к России могут завершиться. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

Фактор Ближнего Востока и цен на нефть

По мнению эксперта, американская сторона сейчас крайне осторожна в своих действиях из-за стремления избежать резких скачков мировых цен на энергоресурсы. Особую роль в этом играют события вокруг Ирана и общая нестабильность на Ближнем Востоке.

Котов отмечает, что если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, любые послабления по отношению к России могут завершиться, и тогда давление на российскую экономику только усилится.

Анализируя внутреннюю политику США, Котов предлагает иначе взглянуть на законодательные инициативы Конгресса в поддержку Украины. По его словам, публичное дистанцирование американского президента Дональда Трампа от этих решений может быть лишь тактическим ходом.

Эксперт объяснил, что таким образом Трамп оставляет себе пространство для прямого диалога с диктатором РФ Владимиром Путиным. Однако не исключено, что негласное одобрение инициатив Конгресса – это сознательное накопление козырей.

"Я бы предложил рассматривать заявления представителей администрации США и Конгресса не как отдельные элементы, а как части одного большого политического пазла. Например, Конгресс продвигает законодательные инициативы в поддержку Украины. И возникает вопрос: действительно ли это делается вопреки воле Трампа? А возможно, Трамп, сохраняя для себя образ политика над конфликтом, просто не демонстрирует публичной поддержки этих решений, но не препятствует их принятию? И тогда возникает другая версия. Возможно, он накапливает дополнительные аргументы для переговоров с Кремлем, чтобы в определенный момент поставить ультиматум: либо Россия соглашается на справедливые условия мира, либо Соединенные Штаты усиливают поддержку Украины и санкционное давление. Чисто теоретически такой сценарий также возможен", – сказал эксперт.

Невидимая поддержка и дальнобойные удары

Котов призывает не делать поспешных выводов о том, что Соединенные Штаты отстраняются от процесса урегулирования войны. Поддержка Украины продолжается, просто часто она носит непубличный характер.

Ярким примером этого взаимодействия являются успешные дальнобойные удары Украины по российским тыловым объектам, нефтеперерабатывающей инфраструктуре и предприятиям ВПК. Эксперт напоминает, что реализация таких сложных операций была бы значительно затруднена без разведывательной информации, которую Киеву бесперебойно предоставляют европейские партнеры и США.

В итоге, если Кремль в очередной раз откажется от конструктивного диалога, давление со стороны Вашингтона будет только расти, что в конечном счете должно принудить Россию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, граждане России изменили свое отношение к экономической политике главы Кремля Владимира Путина. Украинские атаки и европейские санкции на фоне рекордных расходов на агрессивную войну продолжают сжимать финансы Москвы.

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