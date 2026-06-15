Российские удары разрушили историческое наследие: Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России в ночь на 15 июня. Вследствие этого обстрела в разных городах есть погибшие и значительные разрушения – враг наносил удары по гражданскому населению и нашему историческому наследию.

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Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он добавил, что Киев также инициирует соответствующие меры в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Министр отметил, что Киев, Харьков, Днепр и другие города подверглись мощным атакам. Жертвами стали гражданские лица, дети получили ранения, а отважные спасатели погибли вследствие циничного двойного удара РФ.

Был нанесен значительный ущерб жилым домам и объектам исторического наследия, в частности Киево-Печерской лавре, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Нападая на наш народ, наши города и наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и принципами, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций. Поскольку Россия продолжает эскалацию своих атак и подрывает все усилия, направленные на достижение мира, решительная и единодушная международная реакция необходима для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности", – написал Сибига.

Он поблагодарил партнеров за их солидарность и постоянную поддержку, когда Украина защищает свой народ, свое наследие и принципы Устава ООН.

Последствия атаки РФ

Военные страны-агрессора нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар. Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ был целенаправленным.

Также в столице повреждено здание Художественного арсенала. Вследствие обстрела начался пожар, который не могли потушить несколько часов. Россия нанесла удар и по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вследствие обстрела возник пожар – огонь уничтожил самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Кроме того, в результате российского обстрела 15 июня в Киеве был поврежден фасад Национального дворца искусств "Украина", есть разрушения и на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

В Днепре российская атака повредила предприятие, здание колледжа, школу и Дом органной и камерной музыки.

Тем временем по версии государства-агрессора, российские войска наносили удары исключительно по "объектам оборонно-промышленного комплекса", "военным аэродромам" и "территориальным центрам комплектования".

Добавим, что накануне, 14 июня, в Харькове под ударом оказался объект культурного и исторического наследия – здание художественного музея. К эвакуации музейных экспонатов присоединились спасатели, коммунальщики, руководство города, волонтеры и неравнодушные харьковчане.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз подвергло Украину масштабному обстрелу. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре и Харькове. Известно о разрушениях и возгораниях; есть пострадавшие и погибшие.

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