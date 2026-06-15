Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 583,5 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,24%.

До 200 тыс. грн в банках держат 57,67% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

Украинский банк перешел в собственность поляков

Тем временем, польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация.

В то же время, в Фонде гарантирования вкладов (ФГВФЛ) утверждают, что для клиентов учреждения его переход к новым собственникам "в целом ничего не меняет" – хотя определенные ограничения некоторое время, все же, будут действовать. Там отметили:

Договоры продолжат свое действие на тех же условиях, на которых были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным.

Однако в течение 1,5 месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций "ПИН банк" будут действовать ограничения на возврат средств вкладчикам и кредиторам.

"Новым владельцем АО "Первый инвестиционный банк" является компания ZEN.COM. Которая после прекращения временной администрации в банке приобрела все права акционера АО", – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мошенники часто звонят украинцам, представляются работниками банка, пугают якобы взломом счета и заставляют сообщить конфиденциальные данные или самостоятельно перевести деньги на счета аферистов. Чтобы не стать жертвой такой схемы, никогда не сообщайте коды, пароли и реквизиты карты по телефону, а при любых подозрениях сразу завершайте разговор и самостоятельно звоните в банк по официальному номеру.

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