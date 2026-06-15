В Украине массово подорожали квартиры: собственники резко переписали цены

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 30%, до 49 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 2-30%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Луцк, где цены выросли на 22%;

Хмельницкий, Винницу – на 18%;

Сумы, Житомир, Черновцы, Одессу – на 13%;

Ривне, Ивано-Франковск, Черкассы – на 12%;

Львов, Полтаву – на 11%.

Снизили же цены лишь в 2-х городах. Ими стали:

Днипро – здесь 1-комнатные квартиры подешевели на 6%;

Запорожье – на 3%.

Также лишь в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:

Херсон;

Кропивницкий.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 14 000 до 72 200 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – 14 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 500 долларов.

Николаев – 20 500 долларов.

Харьков – 23 500 долларов.

Сумы – 26 500 долларов.

Дороже всего во Львове – 72 000 долларов, а кроме того:

В Киеве – 70 000 долларов.

Ужгороде – 65 300 долларов.

Черновцах – 59 500 долларов.

Ривне, Луцке – 56 000 долларов.

Виннице – 53 000 долларов.

Житомире – 51 000 долларов.

Кто будет принимать решение об отселении украинцев из квартир

В то же время, проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

Впрочем, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), принудительного отселения жильцов не будет.. Она отметила: сейчас обсуждается вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома".

"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", – объяснила Шуляк.

В то же время, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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