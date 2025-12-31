'Часть плана РФ против Европы': Мерц в новогоднем обращении вспомнил о войне в Украине

Война России против Украины непосредственно касается европейских государств, в частности Германии, ведь является частью более широкого плана руководства РФ против всей Европы. Война продолжается уже четвертый год подряд и остается реальной угрозой свободе и безопасности европейцев. События в Украине не являются далекими или абстрактными для Германии.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время новогоднего телеобращения к гражданам Германии, которое прозвучало накануне 2026 года. Слова канцлера прозвучали в рамках традиционного новогоднего обращения, которое транслировалось на национальном телевидении Германии. В речи он отдельно остановился на вызовах безопасности для Европы и роли России в этих процессах.

"В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и нашей безопасности. Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях – многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных", – сказал Мерц.

Европейская угроза

Канцлер ФРГ отдельно подчеркнул, что вторжение России в Украину нельзя рассматривать как изолированный конфликт. По его словам, становится все очевиднее, что действия Москвы имеют системный характер и направлены против всей Европы.

"Это не какая-то далекая война, которая нас не касается", – подчеркнул он. Мерц добавил, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками, которые, по его словам, связаны с агрессивной политикой РФ.

В этом же контексте канцлер напомнил о постоянном дипломатическом взаимодействии между европейскими лидерами и Украиной. В частности, президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Фридрихом Мерцом, а также с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Поддержка Украины

Германия на протяжении почти четырех лет полномасштабной войны России против Украины остается одним из ключевых союзников Киева. Страна вместе с Польшей приняла наибольшее количество украинских беженцев среди всех государств Европы.

Военная и экономическая помощь Украине со стороны Берлина исчисляется десятками миллиардов евро. Поддержка включает финансирование, поставки вооружения, гуманитарную помощь и программы для переселенцев.

В 2026 году война может перейти уже в пятый год. Боевые действия не прекращаются даже во время новогодних праздников, а Москва не соглашается ни на какие предложения о временном или постоянном прекращении огня.

Помощь Германии

Канцлер ФРГ осудил российские атаки на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру, назвав такие действия"террористической войной против мирного населения". На фоне указанной террористической войны Европа будет продолжать поддерживать Украину в укреплении ее противовоздушной обороны, пообещал Фридрих Мерц.

Он добавил, что Берлин выделит дополнительные три миллиарда евро на военную помощь Украине в следующем году.

Также Мерц выразил надежду, что в ближайшее время лидеры ЕС согласуют механизм использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Германия планирует увеличить свою финансовую помощь Украине на три миллиарда евро в 2026 году, стало известно еще в начале ноября – это подтвердил представитель министерства финансов ФРГ. Эти средства будут направлены на закупку артиллерии, беспилотников, бронированных машин, а также на замену двух систем противовоздушной обороны "Петриот".

