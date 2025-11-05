Германия планирует в 2026 году увеличить помощь Украине на €3 млрд: на что пойдут деньги

Германия планирует увеличить свою финансовую помощь Украине на 3 миллиарда евро в 2026 году. Эти средства будут направлены на закупку артиллерии, беспилотников, бронированных машин, а также на замену двух систем противовоздушной обороны "Пэтриот".

Согласно информации агентства Reuters, Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, потратив около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России. Кроме этого, в 2026 году Германия запланировала выделить Украине 8,5 миллиарда евро в рамках государственного бюджета. Это подтвердил представитель министерства финансов страны.

Поддержка для Украины

Финансовая поддержка Германии является важной составляющей международной помощи Украине, которая продолжает бороться с российской агрессией. По словам представителя министерства, Германия продолжит поддержку Украины "столько, сколько потребуется" для защиты от агрессии России. Министры финансов и обороны Германии планируют добавить эти средства к окончательным корректировкам бюджета на 2026 год.

В общем, новые средства будут использованы для пополнения запасов вооружений, в частности артиллерии, бронированных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов. Важным аспектом также является замена двух систем "Пэтриот", которые стали важной частью обороны Украины.

Увеличение помощи Украине

До прихода Фридриха Мерца на пост канцлера предыдущее правительство Олаф Шольц планировало выделить Украине только 4 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году. Однако после победы Мерца на выборах он быстро осуществил конституционную реформу, ослабив так называемый "долговой тормоз" Меркель, действовавший с 2009 года. Это позволило правительству взять в долг 500 миллиардов евро до 2035 года, что позволило дополнительно включить в бюджет 3 миллиарда евро для Украины в 2025 году, увеличив сумму помощи до 7 миллиардов.

Впоследствии, когда в июне новый канцлер Фридрих Мерц увеличил поддержку Украины еще на 1,5 миллиарда евро, общая сумма помощи достигла 8,5 миллиардов евро (некоторые источники приводят цифру 8,9 миллиарда, в зависимости от нюансов подсчета). Это стало результатом новой политики и коалиционных договоренностей, возникших после выборов, где поддержку партии ХДС/ХСС и их коалиции с СДП выразили значительная часть немцев.

Вооружается до зубов

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Германия активно наращивает свою военную мощь перед лицом российской агрессии. Благодаря радикальным реформам, проведенным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Берлин в этом году отменил все финансовые ограничения расходов на оборону, стремясь создать самую мощную армию в Европе.

Только после полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация начала меняться. Германия открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей, "поскольку готовится противостоять угрозе, исходящей от Владимира Путина", заявили журналисты.

Еще ранее, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание в Германии центра защиты от дронов. Предшествовали такому решению рост количества гибридных атак и страх жителей страны перед дальнейшей агрессией РФ и другими угрозами.

