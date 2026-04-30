"Было бы шикарно": Макрон отреагировал на слова Чарльза III, который потроллил Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон с юмором отреагировал на шутку британского короля Чарльза III о роли Британии и Франции в истории Америки. Шутка монарха касалась того, на каком языке бы разговаривали в Америке, если бы не британцы.

Видео дня

Об этом Макрон написал в соцсети X. Забавная ситуация в Белом доме произошла во время визита Чарльза III в США.

Что известно

Эммануэль Макрон лаконичной фразой отреагировал на остроумную шутку, которая прозвучала во время государственного ужина в Белом доме с участием британского короля Чарльза III. Монарх пошутил над президентом США Дональдом Трампом, сказав, что "если бы не Великобритания, то американцы, вероятно, сегодня разговаривали бы на французском языке".

Президент Франции в ответ на эту остроумную ситуацию коротко и с юмором написал в соцсети Х: "Это было бы шикарно".

Что предшествовало

Напомним, шутка монарха была ответом на заявление Дональда Трампа, которое тот сделал в январе на саммите в Давосе. Он тогда сказал, что без помощи США во Второй мировой войне "вы бы разговаривали на немецком и немного на японском".

Замечание короля звучало в доброжелательном тоне, что показывало теплые отношения между Лондоном и Вашингтоном, несмотря на напряженность вокруг войны в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!