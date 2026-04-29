'Если бы не мы, вы бы разговаривали на французском': король Чарльз III потроллил Трампа. Видео

Британский король Чарльз III во время государственного ужина в Белом доме пошутил над заявлением президента США Дональда Трампа. Он в остроумной форме сказал, что если бы не Британия, то американцы могли бы говорить на французском языке.

Его слова приводит Clash Report. Такая шутка короля была ответом на недавнее заявление Трампа в Давосе.

"Действительно, господин президент, вы недавно отметили, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны разговаривали бы на немецком.

Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском", – пошутил Чарльз III.

Отметим, монарх имел в виду регионы Северной Америки, которые были основаны британцами и французами, где эти колониальные государства когда-то соревновались за контроль над континентом, это происходило еще до обретения независимости США 250 лет назад.

Шутка британского короля была ответом на заявление Трампа, которое тот сделал в январе на саммите в Давосе. Он тогда сказал, что без помощи США во Второй мировой войне "вы бы разговаривали на немецком и немного на японском".

Но замечание короля звучало в доброжелательном тоне, что показывало теплые отношения между Лондоном и Вашингтоном, несмотря на напряженность вокруг войны в Иране.

Приезд Чарльза III в США стал первым государственным визитом британского монарха с 2007 года, когда страну посещала Елизавета II. Визит продлится в течение четырех дней и предусматривает посещение Вашингтона, Нью-Йорка и штата Вирджиния.

Центральным событием стало выступление короля в Конгрессе. Во время этого выступления он призвал союзников сохранить единство и решимость в поддержке Украины. Король подчеркнул, что нынешняя война в Европе, которую развязала Россия, требует такой же решимости, которую Запад демонстрировал в самые сложные исторические моменты.

Британский король отметил, что Великобритания и США "бок о бок" действовали во время двух мировых войн, холодной войны и конфликта в Афганистане. Именно такая "непоколебимая решимость", по его словам, нужна и сейчас для защиты Украины.

"Та же непреклонность, которую американцы и британцы продемонстрировали в течение двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане и в моменты, которые определили нашу общую безопасность, необходима для защиты Украины и ее смелого народа, чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир", – сказал Чарльз III.

Выступление короля прозвучало на фоне изменений в политике США относительно дальнейшей поддержки Киева, в частности после сокращения военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа. Чарльз III, который с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, фактически призвал союзников не ослаблять помощь и сохранять единство перед общими вызовами.

Трамп во время встречи отметил историческую близость двух народов и назвал британцев ближайшими союзниками американцев. Он станет вторым британским монархом, который обратится к американским законодателям, после своей матери в 1991 году.

