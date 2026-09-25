"Были отдельные переговоры": Зеленский рассказал об инициативах по разблокированию Чёрного моря

Украина получила предложения от Египта, Индии и Турции относительно возможного разблокирования Черного моря. На данный момент некоторые государства уже направили Киеву свои предложения в письменной форме, однако окончательного ответа после контактов с Россией Украина пока не получила.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов после саммита Крымской платформы. Переговоры велись как на уровне руководства государств, так и между дипломатическими ведомствами.

Речь идет не о единой консолидированной инициативе трех стран, а об отдельных контактах с государствами, заинтересованными в восстановлении безопасного судоходства в Черном море.

"У меня были отдельные беседы с руководством государств, а также министерства иностранных дел вели, соответственно, переговоры со своими коллегами в этих странах", — рассказал Зеленский.

Инициатива по разблокированию Черного моря важна как для партнеров Украины, так и непосредственно для Киева.

"Это запрос от этих стран к нам, и, если честно, это также и наш запрос — разблокировать Черное море", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что Киев выступил за зеркальное прекращение огня в Чёрном море. Такой механизм должен обеспечить возможность беспрепятственной перевозки товаров, прежде всего продукции агропромышленного комплекса.

"Давайте введем зеркальное прекращение огня в Черном море для того, чтобы товары, безусловно, прежде всего агропромышленного комплекса, могли беспрепятственно доставляться в соответствующие страны", — заявил он.

Украина уже получила положительную реакцию на соответствующие предложения. Отдельные государства также обращались в Киев со своим видением возможного формата.

"Некоторые страны обращались к нам со своим видением того, как это должно быть, даже в письменной форме. Я рассмотрел эти предложения. Все абсолютно справедливо", — отметил Зеленский.

Следующим этапом должно стать общение этих государств с российской стороной. Украина ожидает результатов таких контактов.

"Мы сейчас ждем ответа от этих стран, которые должны были связаться после нас или параллельно с российской стороной. Пока что ответа мы не получили", — сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политики обсудили безопасность в Черном море, возобновление экспорта продовольствия и потенциальную сделку по дронам.

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