Безопасность в Черном море и Drone Deal: Зеленский рассказал, о чем говорил с Эрдоганом. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политики обсудили безопасность в Черном море, возобновление экспорта продовольствия и потенциальную Drone Deal.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram, а детали раскрыли в Офисе президента. Глава государства поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"И это действительно очень важно, чтобы российская война против Украины закончилась именно так: с достоинством и уважением к международному праву", – отметил он.

Во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября президент Турции заявил о решительной и принципиальной поддержке Украины и подчеркнул, что Анкара стремится к завершению войны с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе встречи лидеры обсудили вопросы безопасности в Черном море, прежде всего то, как обеспечить работу морского экспортного коридора.

"Фактически на каждом континенте есть страны, которые зависят от нашего экспорта продовольствия. И сейчас на столе лежат различные варианты, как его можно в полной мере восстановить. Требуется исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответные удары", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также проинформировал Эрдогана о контактах с американской стороной.

Отдельно президенты обсудили двусторонние вопросы: зону свободной торговли и потенциальную Drone Deal. Глава государства поблагодарил Турцию за готовность помогать во имя мира.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин якобы недоволен ходом войны в Украине и поэтому "ожидает, что она как можно скорее завершится" благодаря мирным переговорам. По крайней мере, так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который встречался с лидером Кремля в Кыргызстане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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