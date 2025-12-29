Был разговор с Зеленским: Залужный хочет покинуть пост посла в Великобритании – СМИ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует оставить свою должность, которую он сейчас занимает. Это может произойти уже в январе 2026 года.

Подробности сообщает СМИ, ссылаясь на четыре анонимных источника в политических и дипломатических кругах. Они отметили, что о своем решении Залужный проинформировал и президента Владимира Зеленского.

Что известно

Так, по словам инсайдеров, действующий посол Украины в Великобритании может объявить о своем решении вернуться из Лондона в Киев в начале января 2026 года.

О своем намерении бывший главнокомандующий сообщил украинскому лидеру еще несколько недель назад. Во время разговора стороны якобы рассматривали различные варианты должностей для Залужного.

"Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", – сообщили источники.

По данным других анонимных собеседников, в течение определенного времени Залужный рассматривал возможность работы послом в США или возвращения на должность главнокомандующего ВСУ, однако никаких решений по этому поводу пока не принято. Источники также уверяют, что вопрос замены действующего посла Украины в США пока не рассматривается.

Напомним, согласование президентом кандидатуры Залужного на должность посла в Британии состоялось 7 марта 2024 года. После этого МИД Украины обратился к британской стороне за агреманом.

Как писал OBOZ.UA, Залужный руководил Силами обороны до 8 февраля 2024 года, когда его отправили в отставку, согласно указу президента, по состоянию здоровья. В тот же день ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

