"Будущую зиму будет еще труднее пережить": в ООН заявили, что обеспокоены атаками РФ на энергетику Украины

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обратила внимание внимание на катастрофические последствия ударов по энергетической инфраструктуре. По данным ООН, регулярные атаки российских сил оккупантов ставят мирное население Украины в крайне уязвимое положение.

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Также там констатировали, что длительные отключения света и тепла приводят к серьезным проблемам со здоровьем людей, включая психические расстройства, и даже к летальным исходам от переохлаждения. Об этом говорится в соответствующем докладе международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

Систематические удары по энергетике

В ООН решили проанализировать прошлую зиму в Украине и пришли к выводу, что регулярные атаки российских вооруженных сил на объекты электро-, тепло- и газоснабжения, а также линии электропередачи крайне негативно влияют на мирное население Украины.

Глава комиссии Эрик Мьосе обратил внимание, что непрерывное разрушение инфраструктуры делает условия жизни гражданских лиц невыносимыми, а подготовка к следующему холодному сезону "вызывает глубокую тревогу".

"Непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру делают условия жизни гражданского населения все более невыносимыми. Мы обеспокоены тем, что будущую зиму будет еще труднее пережить", – заявил глава комиссии.

Комиссия ООН в очередной раз призвала к привлечению виновных к ответственности и подчеркнула необходимость масштабной международной поддержки всех пострадавших от военного конфликта.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с американским презиеднтом Дональдом Трампом обсудил идею энергетического перемирия между Украиной и Россией. Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны и необходимость ускорить поставки перехватчиков.

Как писал OBOZ.UA, Украина готова к деэскалации в войне против России и может прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время для этого Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт.

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