В Ирландии подтвердили, что самолет Зеленского преследовали дроны: созывают Совбез

В Ирландии начато официальное расследование пролетов нескольких (четырех, а возможно пяти) неидентифицированных беспилотников военного типа в бесполетной зоне и рядом с самолетом президента Украины Владимира Зеленского, когда он в начале этой недели прибыл в Дублин. Также правительство Ирландии собирает заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят указанный инцидент с беспилотниками.

Анонсируя заседание Совбеза страны, премьер-министр Ирландии Михал Мартин пообещал "полное расследование". В свою очередь ирландское издание Journal утверждает, что сейчас инцидент расследует полиция Дублина.

Следствие из-за дронов

Полиция начала следствие после соответствующего официального обращения Сил обороны к правоохранителям Дублина. Непосредственно задействованы детективы отдельного подразделения полиции Garda Síochána. Это подразделение отвечает за внутреннюю государственную безопасность, борьбу с терроризмом и другими угрозами, такими как шпионаж.

Garda Síochána в рамках своей работы "будет общаться с международными партнерами", отмечает издание, ссылаясь на свои источники.

Что предшествовало

Самолет Владимира Зеленского едва не оказался на пути четырех неизвестных дронов военного типа, которые ночью в понедельник, 1 декабря, прорвали запретную для полетов зону над Ирландским морем. Инцидент произошел непосредственно над Дублином, около 23:00, когда борт украинского лидера уже заходил на посадку.

Дроны вылетели с северо-востока Дублина, возможно из района Гоут, и находились в воздухе до двух часов. Воздушные аппараты двигались именно к той точке, где самолет Зеленского должен был бы находиться по графику. А позже они зависли над ирландским военным кораблем, который тайно направили в море на время визита Зеленского.

Что говорят власти Ирландии

"Сейчас по всей Европе появление дронов в воздушном пространстве в странах-членах Европейского Союза стало типичным явлением", – отметил Михал Мартин и добавил, что Ирландия будет взаимодействовать с другими членами ЕС и смотреть, "как они решают" такие проблемы.

В свою очередь министр обороны страны Хелен Мак-Энти заявила, что во время визита Зеленского в Ирландию "все прошло по плану", что пока не будет комментировать вопросы безопасности, но подчеркнула, что "для содействия чрезвычайно успешному визиту была проведена значительная операция по безопасности".

Подполковник Воздушных сил в отставке Кевин Бирн, который сейчас в должности аудитора безопасности аэропортов страны, заявил, что "нет смысла создавать зону, свободную от дронов, если ее нельзя обеспечить".

"Очень зловеще, что дроны, возможно, запустили с суши. То есть факт, что это сделали злоумышленники, которые сейчас с нами здесь в Ирландии – совсем не хорошая новость. Главное, что нам теперь нужно сделать, это перехватить один из этих аппаратов и посмотреть, откуда он взялся", – сказал он.

Все из вышеупомянутых чиновников отказались прокомментировать предположение, что это были российские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Ирландии заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволить достичь успеха в войне против Украины. Это будет противоречить принципам международного права, которые Дублин последовательно отстаивает.

