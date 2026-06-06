'Вызвало боль': в Польше упрекнули Буданова из-за 'Героев УПА'

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов посетил с рабочим визитом Польшу. Во время визита он встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Польши Марцином Босацким.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши. Стороны обсудили недавний вопрос присвоения одной из воинских частей название в честь героев УПА, и украинские предложения решения этих противоречий.

Визит Буданова в Польшу

Пресс-служба польского дипведомства отметила, что встреча состоялась по просьбе Украины. Во время встречи Босацкий отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского "вызвало боль и возмущение" среди польского общества, которое поддерживает Украину с начала российской агрессии.

Чиновник подчеркнул, что"взаимные отношения должны строиться на основе исторической правды, уважения к жертвам и диалога".

"Еще одним важным пунктом повестки дня был итог текущих военных операций и ситуации на передовой в контексте дальнейших дипломатических сценариев и условий для мирных переговоров", – говорится в сообщении дипведомства.

Кроме того, Босацкий и Буданов подтвердили стратегический характер польско-украинских отношений и их"важность перед лицом вызовов", которые связаны с безопасностью региона и длительной российской агрессией против Украины.

Что предшествовало

26 мая Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"С целью восстановления исторических традиций национальных войск, учитывая образцы выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и далее именовать – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить украинского президент высшей государственной награды – Ордена Белого Орла, который вручил ему его предшественник, Анджей Дуда. Соответствующее обращение уже направлено в Капитулу Ордена Белого Орла.

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