В США взялись за предателей Украины Игоря Крутого и Анжелику Варум: один лишился элитной квартиры, другой грозил аукцион

Российские артисты, предавшие Украину, Игорь Крутой и Анжелика Варум, которые после начала полномасштабной войны не выступили против агрессии РФ и продолжили роботу со страной-оккупантом, столкнулись с проблемами из-за своей недвижимости в США. Суд во Флориде арестовал элитные апартаменты композитора в Майами, а квартиру певицы дважды могли принудительно продать из-за долгов.

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По информации российских медиа, квартира Крутого площадью 450 квадратных метров расположена на закрытом острове в одном из самых дорогих районов Майами (его соседи – Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер). Композитор приобрел ее за 7,5 млн долларов, а сейчас ее рыночная стоимость оценивается почти в 14 млн долларов.

Причиной ареста стало судебное разбирательство по делу о предполагаемом мошенничестве. Родственники покойного российского миллиардера Олега Бурлакова, который хотел приобрести эту квартиру в 2017 году, но сделка сорвалась из-за его смерти, заявляют, что средства за недвижимость были уплачены, однако права собственности они так и не получили.

Пока продолжается судебное разбирательство, владельцы, а именно Крутой и его жена, не могут продать, подарить или переоформить квартиру. В то же время американское законодательство разрешает сдавать такую недвижимость в аренду. Сначала апартаменты предлагали за 65 тысяч долларов в месяц, однако впоследствии цену снизили до 50 тысяч, после чего удалось найти арендатора.

Сам судебный процесс в настоящее время приостановлен.

Игорь Крутой родился в Украине, однако уже давно проживает то в России, то в США. Еще после оккупации Крыма он распространял нарративы о "братских народах", был доверенным лицом диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а после полномасштабного вторжения РФ ни разу открыто не осудил войну. В 2024 году его лишили звания Народного артиста Украины в рамках санкций СНБО.

Проблемы с жильем у Варум

Между тем проблемы с американской недвижимостью возникли и у Анжелики Варум, которая родилась во Львове, но сделала карьеру в России. Ее квартира площадью 122 квадратных метра в Майами дважды попадала под обременение из-за неуплаты взносов в ассоциацию собственников жилья.

В США такой статус не позволяет владельцу свободно распоряжаться имуществом и существенно ухудшает кредитную историю. Если долг не погасить в течение нескольких месяцев, управляющая компания имеет право обратиться в суд, после чего квартиру могут принудительно продать на аукционе.

Впервые такая ситуация возникла в 2024 году. Тогда Варум погасила долг примерно через полгода, выплатив более 5 тысяч долларов вместе с штрафами. Уже осенью 2025 года история повторилась: из-за новой задолженности в 6 тысяч долларов на квартиру снова наложили ограничения. На этот раз певица выплатила средства значительно быстрее, и уже в начале 2026 года обременение было снято.

Несмотря на это, в случае дальнейших задержек с оплатой жилье могло быть выставлено на принудительный аукцион.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны Варум не сделала четкого публичного заявления с осуждением российской агрессии. Она по-прежнему связана с российским шоу-бизнесом, а ее продюсер ранее заявлял, что певица избегает любых публичных разговоров об Украине из-за опасений по поводу реакции в России.

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