О преимуществах самоотвода Байдена я уже писал трижды (последний раз — здесь), но есть и весомые факторы с другой стороны.

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Первое, что существенно снижает вероятность снятия президентом своей кандидатуры на предстоящих выборах, это негативное отношение его семьи к такому "самоимпичменту" и, как следствие, нежелание его самого.

Второе — это проблемы, связанные с необходимой в случае замены едва ли не мгновенной раскруткой нового кандидата по всей стране, которые тоже существуют.

В-третьих, против демократов в определённой степени сработает сам факт почти принудительного снятия с гонки действующего президента, который, к тому же, безоговорочно выиграл праймериз.

Поэтому наиболее вероятный вариант — замена кандидата не в президенты, а в вице-президенты (Рузвельт, например, менял вице-президентов даже дважды), причём с одновременным обещанием существенного расширения вице-президентских полномочий сравнительно с теми куцыми, которые сейчас фактически имеет Камала Харрис.

В послевоенное время (то есть после Второй мировой) случались вице-президенты, игравшие на своём посту достаточно важную роль (особенно — во внешней политике): это Никсон во времена Эйзенхауэра, Мондейл при Картере, Буш-старший при Рейгане, Гор при Клинтоне, Чейни (безусловный "чемпион" в этом плане) при Буше-младшем, да и собственно сам Байден при Обаме.

Пятеро из них (все, кроме Чейни) после своего вице-президентства шли в президенты, и трое из них — Никсон, Буш Первый и Байден — ими становились (хотя Никсон и Байден не сразу).

И даже не такие влиятельные вице-президенты Трумэн, Джонсон и Форд тоже становились президентами, причём первые двое ещё и с успехом потом переизбирались.

То есть лишь за время после Рузвельта имеем шестерых президентов США — бывших вице-президентов.

При этом если вице-президент не только подстраховывает на случай смерти или отставки президента, но и выполняет определённые важные функции, это снимает те вопросы, которые возникают в связи с президентским здоровьем и состоянием.

Когда рядом с президентом баллотируется, скажем, молодой и успешный калифорниец Ньюсом (лишь бы не Харрис, ибо её в Америке не уважают, так что пусть себе бывшая прокурор штата лучше становится генпрокурором) и этому кандидату в вице-президенты обещаны — ещё при жизни президента — важные полномочия, можно спокойно избирать и Байдена.

Даже если второе лицо государства (кстати — одновременно председатель Сената) владеет не такими полномочиями (порой бОльшими, чем президентские!), какие были в своё время у Чейни, а реально имеет хотя бы такие, какие при Обаме имел Байден, состояние президента утрачивает то критическое значение, которое сейчас так пугает американцев.

Мир в ожидании грамотного компромисса. [Не Харрис] с полномочиями вместе с Байденом — это уже пара, дающая надежду и потому Трампа способная победить, спася Украину и человечество.