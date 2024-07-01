Организация с названием, очень похожим на аббревиатуру "ИПСО", обнародовала отчёт о собственном опросе американцев, согласно которому после крайне неудачных для Байдена дебатов его поддержка упала лишь на 1,5 процентных пункта, а поддержка Трампа выросла только на 0,4 процентных пункта.

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Однако уровень поддержки кандидатов в президенты США в целом по стране — значения почти не имеет. Напомню, что и Гор, и Х. Клинтон в своё время получали на выборах больше голосов, чем их оппоненты, но эти выборы всё равно проигрывали. Ибо для каждого штата действует принцип "Победитель получает всё", по которому можно, набрав в каком-то штате лишь на 1 голос больше соперника, получить голоса всех выборщиков от этого штата — так же точно, как если бы преимущество составило в этом штате сотни тысяч голосов.

Поэтому решающее значение имеют штаты, колеблющиеся между республиканцами и демократами: кто выиграет там, тот и станет президентом, а в таких штатах преимущество Трампа было примерно 83:10.

И поскольку дебаты могут изменить точку зрения именно колеблющихся, такое соотношение — благодаря победе Трампа на дебатах — будет как минимум сохранено, а скорее всего даже увеличено до 93:0.

Неслучайно дебаты состоялись в одном из именно колеблющихся штатов: прочие, где всё фактически уже решено, кандидатам не очень и интересны, ибо не имеет значения, сколько голосов выигрывать там, где будет всё равно победа, как не имеет значения и то, сколько проигрывать в штатах, где всё равно будет поражение.

А вот там, где не всё ещё понятно, важны итоги дебатов, и преимущество Трампа в таких решающих штатах становится теперь не просто огромным, как уже было и до дебатов, а полностью неоспоримым — что бы там ни происходило по стране в целом.

Поэтому Байдена нужно всё равно срочно заменять (кстати, как выяснилось, 45% демократов считают так же) — и тогда всё глобально меняется, и отстающим в таком случае становится сам Трамп, ибо он слишком стар (если только не сравнивать с Байденом или Сандерсом).

Это станет шансом для Соединённых Штатов. Но это (когда не Байден и не Трамп) может стать шансом и для Украины.