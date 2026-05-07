'Будет действовать'': в Кремле сделали новое заявление о перемирии с Украиной

Объявленное Россией так называемое "перемирие" с Украиной будет действовать в течение 8 и 9 мая. Российская сторона будет придерживаться ранее озвученных решений. На фоне подготовки к празднованию 9 мая российские власти также объявили о дополнительных мерах безопасности.

Видео дня

Спецслужбы РФ работают в условиях "террористических угроз" со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков для российских СМИ.

Российские спецслужбы усиливают контроль и меры безопасности накануне массовых мероприятий к 9 мая. Акция "Бессмертный полк" в этом году на территории России преимущественно состоится в электронном формате. Очные мероприятия, по словам Пескова, могут пройти только в отдельных странах, где к акции "проявляют интерес".

Напоминаем, что в России массово отменяют парады на 9 мая, а также вводят дополнительные ограничения на празднование. Об этом заявили по меньшей мере в 15 регионах страны-агрессора. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге парады пройдут в сокращенном формате – без военной техники и бронемашин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!