В Кремле сделали очередное заявление относительно переговоров России с Соединенными Штатами и Украиной. Там надеются, что в случае возможного прекращения огня в Иране, американская сторона вернется к трехсторонним переговорам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские пропагандистские медиа. Представитель Кремля также похвалил президента США Дональда Трампа за его миротворческие усилия.

Россия надеется на более активную роль США в переговорах

"В Кремле надеются, что у американских переговорщиков в ближайшей перспективе будет больше возможностей заниматься украинским урегулированием", – заявил Песков.

Он добавил, что Москва высоко оценивает миротворческие инициативы Трампа и работу американских переговорщиков в вопросе украинско-российской войны.

Представитель Путина прокомментировал и ситуацию в Иране, добавив, что Россия рассчитывает на мирный диалог между Вашингтоном и Тегераном. При этом он подчеркнул, что "процессы украинского и иранского урегулирования связаны лишь косвенно".

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России. Он также заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Как писал OBOZ.UA, трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России на данном этапе приостановлены из-за действий "ключевого модератора" – то есть, американской стороны, – на Ближнем Востоке. Однако если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, гуманитарный трек продолжает работать, заявлял советник Офиса президента Михаил Подоляк.

